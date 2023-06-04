Güzelyurt esnafından CTP’ye yoğun ilgi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti dün, Güzelyurt Sanayi Bölgesi’ndeki esnafı ziyaret etti.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti dün, Güzelyurt Sanayi Bölgesi’ndeki esnafı ziyaret etti.
Heyette CTP adına Genel Başkan Tufan Erhürman, milletvekili adayı Sami Özuslu, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleriyle partililer yer aldı.
CTP heyetine büyük ilgi gösteren Güzelyurt esnafı, günden güne etkisini hissettiren ekonomik krize karşı hükümetin seyirci kaldığını ve hiçbir önlem almadığını belirtti.
Ülkede değişim istediklerini kaydeden Güzelyurtlu esnaflar, 25 Haziran’daki seçimde CTP adayı olan Sami Özuslu’ya da yoğun ilgi gösterdi.
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