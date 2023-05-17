Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, “Güzel plajlar yetmez, deniz suyu da temiz olmalı” diyerek, belediyeye ait plajlardaki suyun tahlil sonuçlarını açıkladı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, “Güzel plajlar yetmez, deniz suyu da temiz olmalı” diyerek, belediyeye ait plajlardan su numuneleri alıp tahlil yaptırdıklarını belirtti.

Şenkul, merkezi idarenin, tahlil sonuçlarının raporlamasını yasakladığını belirterek, sonuçları raporsuz şekilde kamuoyuyla paylaştı.

“An itibarı ile plajlarımız tertemiz” diyen Şenkul, “Her ay düzenli testlere devam edeceğiz ve emin olun ki olası bir kötü sonucu da bugünkü gibi sizlerle paylaşmaktan çekinmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Şenkul, sonuçları şöyle paylaştı:

1- Antis Batı deniz suyu: ecoli 0, enterokok 3

2- Antis Doğu deniz suyu: ecoli 0, enterokok 6

3- Kervansaray kuzey deniz suyu: ecoli 0, enterokok 0

4- Kervansaray güney deniz suyu: ecoli 0, enterokok 0