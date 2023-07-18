Güvercinlik ve Güngör’de yangın

Güvercinlik köy camisi yakınlarında, Umut Gazelci kullanımındaki SC 516 plakalı kamyonet araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Dün 13.30 sıralarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, söz konusu aracın ön göğsü, elektrik aksamları, tavan kısmı ve torpido gözü tamamen yanarken, oluşan ısıdan dolayı ön camı kırılarak, içerisindeki muhtelif eşyalar ise çıkan dumandan zarar gördü.

Güngör çöplüğüne ait kapalı depo olarak kullanılan binada yangın çıktı

Öte yandan bugün saat 01.00 sıralarında, Güngör’de, Güngör çöplüğüne ait kapalı depo olarak kullanılan binada, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek, yangın sonucu, kapalı depo ile içerisinde muhafaza edilen pil ve asitler tamamen yandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.