Güvenlik Konseyi’nden müzakereler için ortak zemin çağrısı

Güvenlik Konseyi, ΒΜ Barış gücünün Kıbrıs'taki görev süresinin yenilenmesi kararında, Kıbrıs sorununa çözüm için müzakerelere geri dönmek amacıyla iki tarafı ortak bir zemin bulmaya çağırıyor

Kıbrıs sorununa sürdürülebilir ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme, Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına dayalı olarak siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona ulaşmak için çabaların yenilenmesi çağrısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler'in Maraş’a ilişkin 5-50 ve 7-89 sayılı kararlarına atıfta bulunarak, Kapalı Maraş’ın statüsünün eski statüsüne döndürülmesi gerektiği de vurgulandı.

Genel Sekreterin 3 Ocak 2023 tarihli bir sonraki raporunda Kıbrıs sorununun kapsamlı bir şekilde çözülmesine yol açacak önemli müzakerelerin yeniden başlatılması için ortak bir zemin bulma konusunda kaydedilen ilerlemenin raporlanması talep edildi.

İki toplumun liderlerini bu çabayı desteklemek için eylemlerini yazılı olarak ortaya koymaları teşvik edildi.