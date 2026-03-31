Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün Meclis önünde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada kriz yönetiminde güvenin temel unsur olduğunu vurguladı.

Erhürman, özveri, katılımcılık, şeffaflık ve kapsayıcılık ilkelerine dikkat çekerek şiddetsizlik ve hukuka uygunluğun esas olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Dün yaşananlardan hepimiz dersler çıkarmalıyız” diyerek kriz yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Güven yoksa kriz yönetmek mümkün değildir” diyen Erhürman, başlangıçta güvenin sağlanması ve süreç boyunca bu güvenin korunması gerektiğini belirtti.

Kriz dönemlerinde özveri istenen kesimlerin sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, devletin olanaklarının ve adil paylaşım ilkelerinin şeffaf biçimde paylaşılmasının önemine dikkat çekti.

Erhürman, kapsayıcılığın da kriz yönetiminin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Kriz Masası”nda en zor durumda olanların önceliklendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Eylemlerde şiddetsizliğin esas olduğunu vurgulayan Erhürman, “Hangi taraftan gelirse gelsin şiddeti mazur görmek mümkün değildir” dedi. Güvenlik güçlerinin güç kullanımında yasallık, ölçülülük ve orantılılık ilkelerine her koşulda uyulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığının anayasal görevlerine de değinen Erhürman, kurumun devletin ve toplumun birliğini temsil ettiğini, kamu işlerinin kesintisiz ve düzenli yürütülmesini sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti.

Bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle pek çok ülkede kriz yönetiminin devrede olduğunu ifade eden Erhürman, “Ülkemizde de kriz yönetiminin olması gerektiği gibi gerçekleştirilmesi önemlidir ve Cumhurbaşkanlığı, anayasal görevleri çerçevesinde süreçlere dahil olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığının bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğini belirten Erhürman, sağduyuyu temsil etmeye ve diyaloğu teşvik etmeye devam edeceklerini ifade etti.

“Kıbrıs Türk halkı, çok daha ağır krizleri birlik, beraberlik, özveri ve dayanışma ile aşmayı başarmış bir halktır” diyen Erhürman, aynı anlayışla mevcut krizin de aşılacağına inandığını kaydetti.