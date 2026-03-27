“Güven yoksa hiçbir ekonomik karar hayat bulmaz, çözüm erken seçim”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ülkedeki ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, alınacak doğru kararların tek başına yeterli olmayacağını vurguladı. Şenkul, bu kararların hayata geçebilmesi için en temel unsurun güven olduğunu ifade etti.

Toplumun tüm kesimlerinin ortak bir beklenti içinde olduğunu belirten Şenkul, çalışanlar, işletme sahipleri, üreticiler ve ithalatçıların “bir araya gelinmeli ve çözüm üretilmeli” çağrısında bulunduğunu kaydetti. Ancak mevcut durumda gerçeklerin ya görülmek istenmediğini ya da fark edilmediğini söyledi.

Güven ortamı olmadan hiçbir ekonomik formülün başarıya ulaşamayacağını dile getiren Şenkul, bu noktada ilk güven duyulması gereken kurumun hükümet olduğunu, ardından meclisin geldiğini belirtti. Şenkul, mevcut hükümete yönelik güvenin oldukça düşük seviyede olduğunu ifade ederek, bu şartlarda ekonomik krizle mücadelede başarı şansının da sınırlı olacağını vurguladı.

Çözüm önerisini de paylaşan Şenkul, siyasi iradenin yenilenmesi gerektiğini belirterek, güven endeksi yüksek bir hükümet ve meclis yapısıyla yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Şenkul açıklamasında, “Bu durumdan çıkış için atılacak ilk adım en erken zamanda erken seçimdir” ifadelerini kullanarak, erken seçim çağrısında bulundu.