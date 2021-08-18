Güven Yapı inşaatı için, ikinci karar da iptal

Güven Yapı Kooperatifi’ne Girne’de 105 konut yapımı için arazi kiralanmasının iptaline ilişkin ikinci Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararda, eşdeğer mal hak sahiplerinin yaptığı şikayetlerin değerlendirildiği, söz konusu arazinin Anayasa Mahkemesi’nin 19/87 D.8788 sayılı kararında ve ayrıca bahse konu taşınmazların İskan,

Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'nda belirtilen maksatlar dışında kiraya verilemeyeceğine vurgu yapıldı.

Böyle bir kiralama yapılmasının eşdeğer hak sahipleri açısından Anayasa'nın 8. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edeceği kararda yer aldı.

Resmi Gazete kararında; daha önce de benzer meseleler ile ilgili Bakanlar Kurulu tarafından alınan

2013’teki kararın Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'na aykırı ve usulsüz olarak alındığı ve iptal edildiği de hatırlatıldı.

Anayasa'ya göre KKTC yurttaşlarının devlet sınırları dışında, Kıbrıs’ta kalan taşınmaz malları için devletten, eşdeğerde taşınmaz mal isteme haklarının saklı olduğu dikkate alındığı kararda belirtildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tahsisindeki parselin Güven Yapı Ltd.'e kiralanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nun aldığı 31 .10.2017 tarihli kararın iptal edilmesine ve söz konusu malın İskan , Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kapsamına alınmasına karar verildi.

İkinci iptal kararı da Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de bugün yer alıp, yürürlüğe giren kararda şu ifadelere yer verildi:

Eşdeğer mal hak sahiplerinin haklarına ilişkin yapılan şikayetler değerlendirildiği zaman, Anayasa Mahkemesinin 19/87 D.8788 sayılı kararında ve ayrıca bahse konu taşınmazların 41 /1977 sayılı İskan,

Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'nda, yasanın belirlemiş olduğu maksatlar dışında kiraya verilemeyeceğinden ve verilmesi halinde eşdeğer hak sahipleri açısından Anayasa'nın 8. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinden dolayı bu husustaki öncelik hakkının eşdeğer mal

hak sahiplerinde olduğu, Daha önce de benzer meseleler ile ilgili Bakanlar Kurulu tarafından alınan

Siber(K-I)17-2013 sayı ve 19.6.2013 tarihli karar ile 41/1977 sayılı İskan,

Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'na aykırı ve usulsüz olarak alınan

K(ll)1379-2013 sayı ve 27.5.2013 tarih ile K(ll)1380-2013 sayı ve 27.5.2013

tarihli Bakanlar Kurulu kararlarının iptalinin yapıldığı, Anayasa'nın "Hak arın Korunması " başlığını taşıyan Geçici 2. (2) maddesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının Devlet sınırları dışında , Kıbrıs'ta kalan taşınmaz malları için Devletten, eşdeğerde taşınmaz mal isteme hakları

saklıdır , bu hak Yasa ile düzenlenir ve bu Anayasa'nın 159'uncu maddesinin

(2)'nci fıkrası kapsamına giren taşınmaz malların hak sahiplerine mülkiyetinin

devri öncelikle gerçekleştirildiği dikkate alınarak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Tahsisinde Bulunan Girne Bölgesinde Yer Alan

Parselin Askeri Bölge Kapsamından Çıkarılarak Güven Yapı Ltd.'e Kiralanması'na

ilişkin Bakanlar Kurulunun almış olduğu H(K-I)2961 -2017 sayı ve 31 .10.2017

tarihli kararın iptal edilmesine ve mezkur taşınmaz malın yeniden 41/1977 sayılı

İskan , Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kapsamına alınmasına karar verdi.