“Güven olmadan çözüm olmaz”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ülkedeki ekonomik gidişat ve hayat pahalılığına ilişkin değerlendirmesinde erken seçim çağrısında bulundu. Şenkul, mevcut koşullarda çözüm üretilebilmesi için toplumun tüm kesimlerinde güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Haziran ayında erken seçim kararı alınması gerektiğini ifade eden Şenkul, göreve gelecek yeni hükümetin hayat pahalılığı (HP) oranını şeffaf bir şekilde belirleyerek kamuoyuna açık biçimde paylaşması gerektiğini söyledi. Bu çerçevede, bütçe imkânları doğrultusunda söz konusu artışın ne kadarının hemen yansıtılabileceği, ne kadarının ise pandemi döneminde olduğu gibi sonraya bırakılabileceğinin net biçimde ortaya konulmasının önemine işaret etti.

Şenkul, önerilen modelle özellikle emeklilik aşamasındaki çalışanların ikramiyelerinde ciddi kayıplar yaşamasının önüne geçilebileceğini belirtti. Hayat pahalılığı artışlarının bordrolara yansıtılmasının, çalışanların geleceğe dönük hak kayıplarını da engelleyeceğini kaydetti.

Özel sektör için de benzer bir uygulama öneren Şenkul, devletin belirleyeceği oranın asgari ücrete yansıtılabileceğini, oluşacak farkın ise ilerleyen süreçte Yerel İstihdamı Destekleme Fonu aracılığıyla karşılanabileceğini ifade etti.

Bu yaklaşımın kamu maliyesinin süreci daha sağlıklı yönetmesine olanak sağlayacağını dile getiren Şenkul, aynı zamanda çalışanların korunacağını ve işletmelerin de doğru teşviklerle bu süreci en az zararla atlatabileceğini belirtti.

Açıklamasının sonunda “Niyet varsa, liyakat varsa çözüm de vardır” diyen Şenkul, ancak tüm bu adımların hayata geçirilebilmesi için öncelikle erken seçimle birlikte toplumda güven ortamının yeniden oluşturulması gerektiğini vurguladı.