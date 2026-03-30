“Güven, katılımcılık ve kapsayıcılık yoksa bedelini tüm toplum öder”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, gündemdeki yasa tasarısı ve gün içinde yaşanan olaylara ilişkin olarak Başbakan Ünal Üstel ile sendika temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

Erhürman, kriz yönetiminde güven, katılımcılık ve kapsayıcılığın temel unsurlar olduğuna dikkat çekerek, bu unsurların sağlanamamasının krizle mücadeleyi sekteye uğratacağını ve bedelinin tüm toplum tarafından ödeneceğini vurguladı.

Sabah saatlerinde yaşanan olaylarda yaralanan polisler ve eylemciler için geçmiş olsun dileklerini de ileten Erhürman, sürecin sağduyu ve diyalogla yönetilmesi gerektiğine işaret etti.