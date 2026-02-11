Guterres ile görüşmesini değerlendiren Erhürman: “Beklentimin ötesinde yararlı ve verimli bir görüşme yaptık”

YENİDÜZEN

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmeyi, “beklentimin ötesinde, yararlı ve verimli” olarak niteledi.

Erhürman, New York’taki görüşmenin ardından kamu yayıncısı BRT’de gazeteciler Hasan Hastürer ve Sonay Orbay’ın sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 30 dakika olarak planlanan görüşmenin 1 saat 10 dakika sürdüğünü belirten Erhürman, toplantıda esas itibarıyla üç temel noktayı Genel Sekreter ile paylaştıklarını söyledi.

“Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini aktardık”

Erhürman, bu üç başlıktan ilkinin Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi olduğunu vurgulayarak, çözüm konusundaki kararlılıklarını doğrudan Genel Sekreter’e ilettiklerini ifade etti.

"Güven artırıcı önlemler Lefkoşa’da ele alınmalı"

İkinci olarak güven artırıcı önlemler konusundaki görüşlerini dile getirdiklerini kaydeden Erhürman, bu başlıkların 5+1 formatı yerine Lefkoşa’da ele alınması gerektiği yönündeki düşüncelerini aktardıklarını söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde de bu noktaya vurgu yaptıklarını hatırlatan Erhürman, Lefkoşa’da çözüm bulunmasının iki liderin halklarının günlük yaşamlarının iyileştirilmesi konusundaki kararlılığını göstereceğini ifade etti. Bu nedenle Lefkoşa’da somut çözümler üretilmesinin önemine dikkat çekti.

4 maddelik metodoloji önerisi ayrıntılı şekilde sunuldu

Üçüncü başlık olarak ise ilk günden itibaren masaya taşıdıkları ve seçimden çok önce geliştirerek kamuoyuyla paylaştığı dört maddelik metodoloji önerisini daha ayrıntılı ve örneklerle Genel Sekreter’e sunma fırsatı bulduklarını belirtti.

“Genel Sekreter’in ilgisi sürüyor”

Toplantıya ilişkin genel değerlendirmesinde Erhürman, görüşmenin çok yararlı geçtiğini belirterek, ilk kez yüz yüze düşüncelerini aktarma fırsatı bulduklarını söyledi.

“Yararlı demek yeterli değil, aynı zamanda verimli bir toplantıydı” diyen Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ilgisinin devam ettiğini ve konulara hakimiyetinin kendisi açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Guterres’in daha sık temasta bulunma arzusunu da paylaştığını aktaran Erhürman, bunun kendi tarafları açısından da arzulanan bir durum olduğunu ifade etti.

“Görüşme olsun diye değil, çözüm için görüşme”

Kıbrıslı Türklerin geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarının tekrar etmemesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Görüşme olsun diye görüşme değil; çözüm için görüşme” anlayışını Genel Sekreter ile yüz yüze paylaştığını belirtti. Toplantının sadece olumlu değil, aynı zamanda verimli geçtiğinin altını çizdi.

“Daha sık temas konusunda anlaştık, formatıyla ilgili bir anlaşma yok”

Erhürman, 5+1 formatında gayriresmi bir görüşmenin gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soruya ise, New York’a giderken beklentisinin düşük olmadığını ancak gerçekleşen toplantının beklentisinin de ötesinde verimli geçtiğini söyledi.

Guterres’in bundan sonrasında daha sık temas kurulması yönünde arzusunu dile getirdiğini yineleyen Erhürman, “Temas kelimesini bilinçli kullanıyorum çünkü formatla ilgili bir anlaşmaya varmadık” ifadelerini kullandı.