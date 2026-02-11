TBMM’de olaylı yemin: Akın Gürlek göreve başladı

Türkiye’deki kabinede yapılan değişikliğin ardından yeni atanan bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yemin ederek göreve başladılar.

İkilinin yemini için düzenlenen oturumda CHP'li ve AKP'li milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in atanmasına tepki gösteren CHP'liler, yemin sürecini engellemek için kürsüyü işgal etti. Bunun üzerine AKP'li ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga çıktı. Yaşanan arbedede CHP milletvekili Mahmut Tanal burnundan yaralandı.

Gürlek, oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın toplantıya verdiği aradan sonra, AKP'li vekillerin etrafında ördüğü etten duvar içinde yemin edebildi. Bu esnada CHP milletvekillerinin anayasa kitapçığı fırlattığı, AKP'li Osman Gökçek ile Mahmut Tanal arasında yumruklaşmalar yaşandığı görüldü.

Usul tartışması yaşandı

Gürlek'in yemini TBMM'de usul tartışmasına da neden oldu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Anayasa uyarınca hâkimler ve savcılar görevlerinden istifa etmedikleri sürece siyaset yapamazlar. Adalet Bakanlığı siyasi bir görev olduğuna göre ve şu halde başsavcılık görevinin devam edip etmediği konusunda tereddüt vardır. Görevden alındığı veya istifa ettiği yönünde bizde bir malumat yoktur. Bu nedenle usul tartışması açmanızı talep ediyorum" dedi.

Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ ise usul tartışmasına girmeyi reddetti ve işlemin ilgili kanunlara uygun olarak yapıldığını belirtti.

Yemin töreni sonrası açıklamalarda bulunan Emir, bir kez daha Gürlek'in usullere uygun şekilde yemin etmediğini savundu:

"Bu yemin töreni mutlak butlandır, hiç gerçekleşmemiştir ve koşulları sağlanmamıştır. Divan oluşmaksızın çağrılmıştır, kendisi çağrılmadan gelmiştir, iki bakan kürsüde olmuştur, kürsü fiilen abluka halindeyken olmuştur ve bu şekliyle bu yemin geçersizdir. Bu yemin geçersiz olduğu için de şu anda Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı oluşmamıştır, yeterli işlem tamamlanmamıştır."

Gürlek'i "hukuku ve adaleti katletmekle" suçlayan CHP'li Emir, "Siyasi davalar yürütmüş, siyasetçi kimliğiyle başsavcılık yapmış birisinin Adalet Bakanlığına getirilmesi aslında cumhuriyete ve demokrasiye meydan okumaktır" dedi.

CHP neden Akın Gürlek'e itiraz ediyor?

AKP hükümetinin yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik yargı süreçlerini yöneten isim olarak biliniyor, örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gürlek'in yürüttüğü soruşturmalar sonucu tutuklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına getirilmesi için, bu sabah, "Akın Gürlek hiçbir zaman Cumhuriyet Başsavcısı olmadı. O yüzden İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısının değişmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Akın Gürlek her zaman Erdoğan'ın maşasıydı, emir eriydi. Bundan sonra da Akın Gürlek'in Erdoğan'dan aldığı talimatları uygularken hangi koltukta oturduğunun bir anlamı yok" yorumunu yapmıştı.