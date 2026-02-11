Dikmen Belediye Başkanı Çelebi: "Yeniden adayım"

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Kanal SİM’de Meyil Adakul’un hazırlayıp sunduğu programda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Çelebi, canlı yayında yaptığı değerlendirmelerde önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden aday olacağını kamuoyuyla paylaştı.

Görev süresi boyunca hayata geçirilen projelere değinen Çelebi, Dikmen’in altyapıdan sosyal projelere, gençlik ve spor yatırımlarından su dolum tesisine kadar birçok alanda önemli adımlar attığını vurguladı.

“Yarım kalan hiçbir işimiz olmayacak. Dikmen için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz,” diyen Çelebi, yeni dönemde de halk odaklı belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini ifade etti.