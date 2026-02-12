Cumhurbaşkanlığı Yunanca sitesi devreye girdi
Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesine Türkçe ve İngilizce dillerinin yanı sıra Yunanca dil seçeneği de eklendi.
A+A-
Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesine Türkçe ve İngilizce dillerinin yanı sıra Yunanca dil seçeneği de eklendi.
Türkçe ve İngilizce sosyal medya hesaplarının yanında Yunanca sayfalar da açılırken, Yunanca ilk haber servisi bugün yapıldı.
Yunanca yayımlanan ilk haber, Cumhurbaşkanı Erhürman – Guterres görüşmesine ilişkin oldu.
Cumhurbaşkanlığı’nın Yunanca resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesine ait bağlantılar ise şu şekilde:
x: https://x.com/TRNCPresidEL
fb:https://www.facebook.com/TRNCPresidencyEL/
insta: https://www.instagram.com/trncpresidencyel
Bu haber toplam 140 defa okunmuştur
Etiketler : cumhurbaşkanlığı, Yunanca