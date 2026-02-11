Erdoğan - Mitsotakis görüşmesi: “Doğu Akdeniz çetrefilli ama çözümsüz değil; dostum Kiryakos ile hemfikiriz”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile iki komşu ve müttefik olarak işbirliğini temel alan bir anlayışla, diyalog kanallarını açık tutmalarının gerektiğine yürekten inandığını söyledi.

İki ülke arasındaki meselelerin çetrefilli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Ancak uluslararası hukuk temelinde çözümsüz değil” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ise var olan problemleri soğukkanlılıkla ele almak gerektiğini söyledi.

Kıbrıs sorununa da değinen Mitsotakis, çözüm için bir fırsat penceresinin açıldığını kaydetti.

Erdoğan ve Mitsotakis, yaklaşık iki yıl aranın ardından, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konsey toplantısı çerçevesinde bugün Ankara’da bir araya geldi.

Konsey toplantısı öncesinde görüşen liderler, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan basın toplantısında, Mitsotakis’le Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin tutumlarını bir kez daha açık ve samimi şekilde ele aldıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Erdoğan, “Meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz değildir. Dostum Kryakos ile hemfikir olduğumuzu gördüm,” dedi.

Erdoğan, “İki komşu ve müttefik olarak işbirliğini temel alan bir anlayışla diyalog kanallarını açık tutmamız gerektiğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan'ın güvenlik ve istikrara yönelik tehdit teşkil eden birçok gelişmeyle karşılaştığını dile getiren Erdoğan, Türkiye olarak Avrupa'da son dönemde başlatılan savunma girişimlerinde yer almalarının müşterek menfaatlerine olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Erdoğan konuşmasında Kıbrıs sorununa doğrudan atıf yapmazken, Yunanistan Başbakanı ise Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için bir "fırsat penceresinin” açıldığını söyledi.

Erdoğan ile Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeleri de görüştüklerini ifade eden Mitsotakis, “Yunanistan'ın bu konudaki tutumu netliğini koruyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in girişimleri, 2017'de kaldığı yerden devam eden esaslı bir diyaloğun yeniden başlatılması için bir fırsat penceresi yaratıyor" dedi.

Cyprus Mail’in haberine göre Mitsotakis, Kıbrıs sorununa çözüm bulma sürecinin "her zaman BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini" sözlerine ekledi.

NTV’ye göre ikili ilişkilerin ayrıntılı muhasebesini yaptıklarını da söyleyen Mitsotakis, “Problemlerimizi soğukkanlılıkla ele almamız gerekiyor” dedi ve iki ülke ilişkileriyle ilgili bütün tehditlerin ortadan kalkmasının zamanının geldiğine inanç belirtti.

Mitsotakis, “Kader bizi aynı mahallenin sakinleri olarak belirlemiş. Sorumluluk bilinciyle ülkelerimizin refahı için çalışabiliriz" diye konuştu.

Batı Trakya’daki Türk azınlığın durumu, Gazze’deki ateşkes süreci ve Suriye’de yaşanan gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, her iki lider de ikili ticaret konusunda 10 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için çalışmalarının süreceğinin altını çizdi.

Ekathimerini’nin haberine göre konsey toplantısı kapsamında iki ülke arasında bir dizi işbirliği anlaşmasına da imza kondu.

“Yunanistan'dan on bakan, Türk mevkidaşlarıyla farklı odalarda ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdi; bu görüşmeler, liderlerin özel görüşmesinin yanı sıra sektörel düzeyde işbirliğini ilerletmeye yönelik daha geniş bir çabayı yansıtıyor” diyen Ekathimerini, bu önemli girişimler arasında ikili yatırımları teşvik etme ve Selanik ile İzmir arasındaki bağlantıyı ve turizmi güçlendirmek için yeni bir feribot hattının teşvik edilmesinin yer aldığını yazdı.

Habere göre iki taraf ayrıca Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde dışişleri bakanlıkları arasındaki koordinasyonu artırma konusunda da anlaştı.

Ek anlaşmalar, ortak bölgesel riskleri yansıtan depreme hazırlık ve müdahale konusunda ortak eylemi ve kültürel iş birliğine ilişkin bir mutabakat zaptının imzalanmasını kapsıyor.

Ayrı bir anlaşma ise Yunanistan Kalkınma Bakanlığı ile Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında bilimsel ve teknolojik iş birliğini ilerletiyor.