Erdoğan-Mitsotakis 17 ay aradan sonra görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Kiryakos Mitsotakis görüşmesi gerçekleşti.

İkili görüşme sonrası Erdoğan ve Mitsotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu'na başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mitotakis, daha sonra anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Bu arada Mitotakis, görüşmeye gelişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile tokalaştı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Fidan ile TC Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç da katıldı.