“Direne direne özelde sendika”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, Ektam Kıbrıs Ltd.’de devam eden grevle ilgili açıklama yaparak Emek-İş Sendikası’na destek verdi.

Açıklamada, Ektam Kıbrıs Ltd.’de yaşananların yalnızca kurum çalışanlarını değil, tüm özel sektör emekçilerini ve gelecekte özel sektörde yer alacak gençleri ilgilendirdiği belirtilerek, 6 Şubat’ta başlayan grevin yakından takip edildiği ifade edildi. Çalışanların ekmek mücadelesinin işverenin “iki dudağı arasına” sıkıştırılmaya çalışılmasının çağ dışı olduğu savunuldu.

İşletmenin kapatılması ya da yeniden yapılandırılmasının işletme sahibinin yasal hakkı olduğu, ancak çalışanların sendikal örgütlenmesinin de anayasal bir hak olduğu vurgulanan açıklamada, Emek-İş Sendikası’nın kurulmasının hemen ardından gündeme gelen toplu işten çıkarmaların “aile ortamı” söylemiyle örtbas edilemeyeceği kaydedildi.

Uzun yıllardır hizmet veren Ektam Kıbrıs Ltd.’nin bugünlere çalışanların katkısıyla geldiği belirtilen açıklamada, işverenlerin geçmişte aldığı yanlış kararların ve finansal başarısızlıkların faturasının hak arayan emekçilere kesilemeyeceği ifade edildi.

CTP Gençlik Örgütü açıklamasında, anayasal hakları doğrultusunda mücadele eden Emek-İş Sendikası’nın yanında olduklarını belirterek, “Yaşasın örgütlü dayanışma.” dedi.