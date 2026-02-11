Paşaköy–Vadili anayolunda korkutan kaza: 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

Bugün saat 19.20 sıralarında Paşaköy–Vadili anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, Ali Kerçin (38), yönetimindeki DG 408 plakalı araçla Vadili istikametinden Paşaköy istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu gidiş yönüne göre yolun sağına geçti. Bu esnada karşı yönden gelmekte olan Rıdvan Emre Yılmaz (36) yönetimindeki GS 038 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada, DG 408 plakalı aracın sürücüsü Ali Kerçin ile GS 038 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zehra Yılmaz (34), Mustafa Eymen Yılmaz (6) ve Abdul Metin Yılmaz (5) yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.