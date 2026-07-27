Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, Gülden Kasım Çocuk Parkı’nda yenileme çalışmaları başlattı

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi tarafından Görneç’te bulunan Gülden Kasım Çocuk Parkı’nda tadilat ve yenileme projesi başlatıldı.

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında park alanı daha modern, güvenli ve kullanışlı bir hale getirilecek.

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların ve ailelerin daha kaliteli vakit geçirebileceği alanlar oluşturmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Gülden Kasım Çocuk Parkı’nda kapsamlı bir yenileme çalışması yürüttüklerini ifade eden Kasım, “Yeşil alanlarımızı artırıyor, oyun alanlarının zeminlerini daha güvenli hale getiriyor ve parkımızın aydınlatmasını güçlendiriyoruz” dedi.