Guterres, Cenevre'deki Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya katılacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsviçre'nin Cenevre kentinde gelecek hafta garantör ülkelerin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya katılacağı bildirildi.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, haftalık olağan basın toplantısında, 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde düzenlenecek toplantıya ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Sözcü Vellucci, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin bir araya geleceği toplantıları takip edecek basın mensupları için akreditasyon sürecini henüz başlatmadıklarını söyledi.

BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleşecek konferansa kimlerin ve kaç kişinin akredite edilebileceğini belirlemeden önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının risklerinin değerlendirildiğini vurgulayan Vellucci, birkaç gün içinde akreditasyona ilişkin detayları paylaşacaklarını aktardı.

Vellucci, gayriresmi formattaki konferansa BM Genel Sekreteri Guterres'in da katılacağını belirterek "Kısa zaman içinde (Guterres'in) seyahat detaylarına ilişkin duyuru yapacağız." dedi.