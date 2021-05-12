Gürçağ: “İnsan ticareti ile ilgili ağır cezalar gereklidir”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, görüşmede yaptığı konuşmada “İnsan ticareti suçu işlemeyi düşünenin dahi hayatının kararacağını bilmesi gerekir. Hayatının kararacağını bilecek kadar ağır cezalar olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Mülteci Hakları Derneği (MHD) İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Fezile Osum, insan ticareti konusunda İçişleri Bakanlığı’nın çok belirleyici bir rolü olduğunu vurgulayarak , İçişleri Bakanlığı bünyesinde ‘ İnsan Ticareti ile Mücadele Bölümü’ kurulmasını talep ettiklerini söyledi.

Mülteci Hakları Derneği (MHD) İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Fezile Osum ve MHD Savunuculuk Sorumlusu Ahmet Sedat Tözün, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ ile görüştü.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, görüşmede yaptığı konuşmada “İnsan ticareti suçu işlemeyi düşünenin dahi hayatının kararacağını bilmesi gerekir. Hayatının kararacağını bilecek kadar ağır cezalar olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Pandemi önlemleri çerçevesinde çevrimiçi yapılan toplantıda , ‘İnsan Ticareti ile Mücadele Strateji ve Eylem Planları’ hakkında detaylı bilgi verildi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Mülteci Hakları Derneği (MHD) İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Fezile Osum, insan ticareti konusunda İçişleri Bakanlığı’nın çok belirleyici bir rolü olduğunu vurgulayarak , İçişleri Bakanlığı bünyesinde ‘ İnsan Ticareti ile Mücadele Bölümü’ kurulmasını talep ettiklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı tarafından, İnsan ticareti mağdurlarına ücretsiz adli yardım ve destek verildiğini hatırlatan Fezile Osum , 7/24 ulaşılabilen ihbar hattına(0542-8620060) Aralık2019-Aralık 2020 döneminde sadece 1 yılda toplam 271 vaka geldiğini ve bunun oldukça yüksek bir rakam olduğunu söyledi.

Osum, vakaların çoğunluğunun Bangladeş uyruklu olduğunu, bunun yanında Vietnam, Nijerya, Moldova uyruklu kişilerin da ihbarda bulunduklarını söyledi. Ezile Osum, özellikle Bangladeş uyruklu kişilerin daha fazla inşaat sektöründe kölelik benzeri çalıştıklarını tespit ettiklerini söyledi. Öğrenci olarak getirilip sömürülen Afrikalı öğrenciler bulunduğunu, bunlar arasında 20-25 yaşlarında Nijeryalı kadın öğrenciler olduğunu söyleyen Fezile Osum, ne yazık ki cinsel sömürüye de maruz kaldıklarını tespit ettik dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın çok etkin bir rolü olduğunu söyleyen Fezile Osum, bu nedenle taleplerinin özellikle İçişleri Bakanlığı bünyesinde konuyla ilgili bir bölüm oluşturulması yönünde olduğunu vurguladı.

“İNSAN TİCARETİ SUÇ KAPSAMINA ALINDI FAKAT TEK BİR HÜKÜM YOK”

MHD İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Fezile Osum, konuşmasının devamında İnsan ticaretinin suç kapsamına alınmasının üzerinden 1 yılı aşkın bir süre geçtiğini fakat bu suçla ilgili tek bir hüküm verilmediğini hatırlattı.

Fezile Osum, Barolardan görevlendirilen hukukçuların polise gittiğinde, polisin konuyla ilgili bir talimat almadığını hatta insan ticaretinin suç kapsamına alınması konusunda kimsenin kendilerini bilgilendirmediğini söylediğini ifade etti.

MÜFETTİŞ SAYISININ ARTIRILMASI…

Fezile Osum, konuşmasının devamında taleplerini ve pratikte yaşanan sorunları aktarmaya devam etti.

Çalışma Dairesi ile de yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Osum, dairedeki müfettişlerin de müfettiş sayısının ve vardiya sayısının artırılmasını talep ettiğini belirtti.

SIĞINMA EVİ TALEBİ…

Mağdurların haklarına dönük bir yasal çerçeve de öngördüklerini söyleyen Fezile Osum, mağdur hakları ile ilgili bir yasaya ihtiyaç olduğunu ve sığınma evi yapılmasının önemine vurgu yaptı.

İZLEM GÜRÇAĞ : “POLİSİN İNSAN TİCARETİNİN SUÇ OLDUĞUNU BİLMEMESİ BÜYÜK BİR AYIP!”

Fezile Osum’un ardından söz alan UBP Milletvekili İzlem Gürçağ da, “Bu geçerli bir mazaret değildir. Polisin yasadan haberdar olmaması bir eksiklik değil ayıptır! Polisin kendini güncellemesi gerekir. Hizmet içi eğitimleri elbette önemserim ama güncel yasaları polisin bilmemesi bir mazeret olamaz. Bu eksiklik değil bir ayıptır” dedi.

“ARACI KURUMLAR DEVLET DENETİMİNDE OLMALI”

Fezile Osum’un “Oluşturduğumuz Eylem Planı’nda İnsan ticaretinde aracı kurumlarla ilgili de adım atılmasını talep ediyoruz. İş bulmak devletin görevidir ve özel kurumların iş bulmaları iş Yasasına aykırıdır. Herkes biliyor ama denetlemiyor. Bu şekilde olmaması lazım ama ille de olacaksa devlet kontrolünde ve insan hakları gözetilerek olması gerekir” sözleri üzerine İzlem Güçağ, “Devlet gözetiminde ve denetiminde olabilir. Resmileşsin ve yasal prosedürü neyse o şekilde yapılsın.” dedi.

“AÇ KALAN İNSAN NE KADAR DAYANABİLİR Kİ!”

Ülkemizde mağdur insanların sığınacak adresleri ne yazık ki yoktur diyen İzlem Gürçağ ise, sığınma evlerinin sadece kadınlar için değil erkekler için de gerekli olduğunu belirtti. Sosyal devlet yapısında olan ülkelerde bunun olduğunu ifade eden Gürçağ, bu yönde büyük bir eksiklik olduğunu belirtti.

“İNSAN TİCARETİ YAPMAYI DÜŞÜNENİN DAHİ HAYATININ KARARACAĞINI BİLMESİ GEREKİR!”

İzlem Gürçağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ İnsan ticareti suçu işlemeyi düşünenin dahi hayatının kararacağını bilmesi gerekir. Hayatının kararacağını bilecek kadar ağır cezalar olması gerekir. İnsan ticaretini suç kapsamına alan yasanın yeniden düzenlenmesi ve cezaların daha da ağırlaştırılması gerekir. İnsan ticaretinin önüne geçilmezse ülkede çeşitli suçlarda artış olacaktır. Hukuk Komitesinden, Meclis’ten geçen tüm yasaları da polisin bilmesi gerekir. Polis teşkilatının da devlet tarafından bilgilendirilmesi gereklidir. Müfettiş sayısının artırılması talebini de yerinde buluyorum. Hatır gönülle istihdam değil niteliğine göre doğru yerlere yapılacak istihdamlarla sorunlar çözülebilir.

MAĞDURLARA PSİKOLOJİK DESTEK…

İnsan ticareti mağdurlarının psikolojik desteğe de ihtiyaç duyduğunu söyleyen Gürçağ, mağdurların ciddi bir travma yaşadıklarını söyledi. Gürçağ, psikolojik desteğin ardından da iş ve aş ayarlanmalıdır dedi.

UBP Milletvekili İzlem Gürçay, insan ticareti ile ilgili her türlü mücadeleye destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Gürçağ, bu sorunlar çözülmediği takdirde farklı sosyal sorunların yaşanabileceğini uyarısında bulundu.

Mülteci Hakları Derneği ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Çalışmaları

Mülteci Hakları Derneği (MHD), Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıslı

Türk İnsan Hakları Vakfı, Kuir Kıbrıs Derneği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Mağusa Gençlik Merkezi

Derneği ve SOS Çocukköyü Derneği insan ticaretiyle mücadele alanında ortak çalışmalar

yürütmektedir. İnsan ticaretiyle mücadele kapsamında koordineli ve etkili bir mekanizma

hedeflenmiş ve İnsan Ticaretini Önleme Platformu kamu kurumlarıyla işbirliği halinde Aralık

2019’da hayata geçirilmiştir. Bunun yanında çalışmalar kapsamında strateji ve eylem planı tüm

kurumlarla istişare halinde hazırlanmış ve insan ticaretiyle mücadelede kapasitenin geliştirilmesi

için çalışmalar yürütülmektedir.