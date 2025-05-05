Günümüze de rehber olması gereken Kıbrıs emek mücadelesinin onurlu direnişi: Birlikte direnen kazanır, bölünen hep kaybeder

Murat OBENLER

Gündoğdu Gencer’in yazdığı ve Yusuf Nidai’nin yönettiği Lefke Belediyesi Cittaslow Tiyatrosu’nun iki dilli yeni oyunu “LEFKE 48 /ΛΕΥΚA 48-Bir Grev Öyküsü” 3 Mayıs’ta Lefke AKM’de prömiyerini gerçekleştirdi. CTP Milletvekili Armağan Candan, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Belediye Meclis üyeleri ile Lefkeli tiyatroseverlerin oyunu izlediği gecede Kıbrıs Maden Şirketi (CMC) bünyesinde emek veren işçiler ile ailelerinin de geceye katılımı oyun süresince salonda duygusal anlar da yaşanmasına neden oldu.

Sol sendikalar, madenciler ve ailelerinin birlikte direndiği 125 gün süren onurlu grev

Lefke bölgesindeki Amerikan Kıbrıs Maden Şirketi CMC yönetimine karşı 1948 senesinde Maden İşçileri Sendikası’nın öncülüğünde yaklaşık bin 300 Kıbrıslı Rum ve 700 Kıbrıslı Türk işçi ve çalışanın katıldığı, PEO Sendikası’nın da aktif olarak desteğiyle Kıbrıs işçi sınıfının en uzun süreli ve en etkili eylemi olan 125 günlük şanlı CMC Maden İşçileri Grevi’ni anlatan iki perdelik tiyatro oyunu LEFKE 48 /ΛΕΥΚA 48-Bir Grev Öyküsü, Yusuf Nidai’nin yönetiminde

sahneye taşınırken hem dünya siyasi tarihi ile Kıbrıs siyasi tarihi arasındaki önemli bağlantıları ve kesişme noktalarını ortaya koyması hem işçi-emekçi eksenli bakış açısı hem de Kıbrıs’ın hala daha farklı şekillerde devam eden kolonizasyon sürecine ve aç gözlü vahşi kapitalist düzene karşı Kıbrıs’ın İngiliz Sömürge Yönetimi altında yaşayan toplumlarının ortak kültürel değerlere de dayanarak birlikte direnişini ciddi bir araştırmayla ortaya koyması ile dikkat çekti.

Türkçe ve Rumcadan oluşan çift dilli bir reji kullanılan oyunda Büyük Britanya Kıbrıs Valileri Sir Charles Campbell Wooley ve Reginald Fletcher’i Gündoğdu Gencer, CMC Genel Müdürü Robert J. Hendricks’i Salahi Uğraşoğlu, madenci Ali Mehmet Zeybek’i Togan Çakmak, madenci Haralambos(Babis) Mimis’i Redif Safkan, Dabellacı Cahit Ahmet’i Hüsnü Kamçı, Meyrem’i Zenan Fırıncıoğlu, Maria Thrasivulu’nu Emine Kıral Sevim, Nacifer Kalfa’yı Nisbet Kızılyürek, 1.Adam,kahveci ve haberci’yi Salih Baydar canlandırırken Yusuf Nidai da seslerde oyunda yer alıyor.Oyunun Rumca çevirilerini Maria Siakalli yaparken dekorda Cem Taşlıovalı, efekt ve projeksiyonda Fethi Sarıyer ve ışıkta ise Mehmet Saygıer görev yapıyor.

Lefke 48, Mayıs ayında Kıbrıs turuna çıkacak

Ülkemizde laik eğitim sistemini savunan ve çeşitli dayatmalara karşı toplumsal, kitlesel eylemlerin gerçekleştiği bir dönemde, 3 Mayıstaki prömiyerininin ardından adanın dört bir yanını dolaşarak mücadele ruhunu tiyatroseverlerle paylaşacak. 77 yıl önceki Kıbrısın büyük ve onurlu emekçi mücadelesini sahneye koyacak Lefke Belediyesi Cittaslow Tiyatrosu, iki dilli oyunu Lefke’den sonra sırasıyla Girne,Lefkoşa,Dali, Lefke, Güzelyurt ve İskele’de emekten yana taraf olan tiyatroseverlere sunacak. Oyunun daha sonraki aylarda da farklı bölgelerde de sahneye konması planlanıyor.