Güngör’ün ölümünde ihmal iddiasıyla doktor tutuksuz yargılanacak

Ortopedi ve Travmatoloji doktoru M.O., 2018 yılında Değirmenlik’te yürüyüş yaparken ayağını burkan Ekrem Güngör’ün tedavisinde ihmali olduğu iddiasıyla “tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, Güngör’ün muayene ve atel, alçı uygulamalarının ardından 9 Eylül 2018’de evinde fenalaşarak hayatını kaybettiğini, Adli Soruşturma ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin zanlının tedavi ihmali nedeniyle ölümün gerçekleşmiş olabileceği kanaatine vardığını aktardı.

Polis 2022 yılında zanlının yurt dışında olduğu için işlem yapılamadığını, ülkeye dönüşü sonrası mahkemeye çıkarıldığını belirtti.

“Mahkeme, zanlının ilaç tedavisi uygulamadığı için ölmüş olabileceğine dair bir kanaat getirmişti”

Ortopedi ve Travmatoloji doktoru M.O. “Tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 45 yaşındaki Ekrem Güngör’ün 19 Ağustos 2018 tarihinde Değirmenlik bölgesinde yürüyüş yaparken sol ayağını burktuğunu, aynı gün hastaneye giderek ayağına müdahale yapıldığını ve atel takıldığını belirtti. Polis, Güngör'ün 5 gün sonra yeniden aynı hastaneye gittiğini ve ayağındaki atel çıkarılarak alçı takıldığını mahkemeye anlattı.

Polis çavuşu Özmuezzin, 9 Eylül 2018 tarihinde Güngör'ün kontrol için yeniden hastaneye gittiğini, zanlı tarafından muayene yapıldığını belirtti. Polis, Güngör'ün 9 Eylül’de evinde olduğu sırada aniden fenalaşması üzerine hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis, Güngör'ün ölümüyle ilgili Adli soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, 27 Eylül 2022 tarihinde Güngör'ün ölümüyle ilgili Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin zanlının ilaç tedavisi uygulamadığı için ölmüş olabileceğine dair bir kanaat getirdiğini söyledi.

“Yurtdışında olduğu için ileri işlem yapılamadı”

Polis, zanlının 2022 tarihinde yurt dışında olduğunu, bu nedenle ileri işlem yapılamadığını anlattı.

Polis, zanlının önceki 24 Kasım’da ülkeye giriş yapması üzerine soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarıldığını kaydetti. Polis, zanlının soruşturmaya etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 70 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin birer milyon TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.