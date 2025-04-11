Güngör’de yine zehir soluduk

Serap ŞAHİN

“Güngör Çöplüğü” olarak bilinen Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nde çıkan yangın nedeniyle bölge ve çevre halkı yine zehir soludu.

Şiddetli rüzgârın etkisiyle dumanların çevreye yayıldığı yangın, dün gece saat 22.00 sıralarında başladı ve halen kontrol altına alınamadı.

Özel bir şirketin himayesinde bulunan alanda çıkan yangının nedeni, daha önce yaşanan benzer olaylarda olduğu gibi yine belirlenemedi.

Yangın bölgesine giden YENİDÜZEN ekibi, iş araçlarının çöp yığınlarına müdahale ettiğini, itfaiye araçlarının ise yangının yayılmasını engellemek adına arazi başında nöbet tuttuğunu gözlemledi.

12 yılda kapasitesini doldurdu

Kullanım ömrü 30 yıl olarak öngörülen ve 2013 yılında inşa edilen Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi, yanlış yönetim nedeniyle sadece 12 yılda kapasitesini doldurdu.

Günlük 750 ton çöpün döküldüğü Güngör’de, kimyasal atıklar, evsel çöpler ve yasadışı molozlar bir arada depolanıyor. Ülkenin tek düzenli katı atık depolama alanı olan Güngör’de, açıldığı günden bu yana defalarca yangın çıktı ve çevreye ciddi zararlar verdi. Ancak burada çıkan yangınların nedenleri hiçbir zaman net olarak açıklanamadı. En güçlü iddialardan biri, çöplerin ayrıştırılamadığı için yangınların çıkarıldığı yönünde.

“KKTC”ye devredildiğinden bu yana yanıyor…

Bir Avrupa Birliği projesi olan ve 2018 yılına kadar AB’nin çıktığı ihaleler sonucu farklı işletmelere kiralanan tesis, KKTC Devletine devredilip Merkezi İhale Komisyonu tarafından ihale edildiği tarihten bu yana belli aralıklarla yanıyor.