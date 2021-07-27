Güngör’de yangın: 1 hafif yaralı

Güngör Ağıllar bölgesinde, saat 16:15 sıralarında, Redif Nurel'e ait ağılda kaynak işi yapan Ş.K. (E-45), kaynak yaptığı sırada makineden atılan kıvılcımlar sonucu yangın meydana geldi.

Yangın polis itfaiye ile Lefkoşa ve Değirmenlik Belediyesine ait su tankerleri ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın sonucu Redif Nurel'e ait 800 adet rulo balya, bir adet van araç ve fork lift yanarak zarar gördü.

Yangında hafif şekilde kolundan yaralanan Ş.K. Lefkoşa Devlet Hastanesinde görmüş olduğu tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.