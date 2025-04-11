Güngör yine alev aldı

Güngör'deki "Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi" dün bir kez daha alev aldı. Kara dumanlar, bugün sabah saatlerinde de Güngör ve çevresindeki bölgeleri etkisi altına aldı.

Bugün sabah saatlerinde "sabah zehrimiz hayırlı olsun" notuyla paylaşılan bu görüntüde, itfaiye ekiplerinin dünden bu yana devam eden söndürme çalışmalarının yeterli olmadığı görülüyor.

Yangın sürüyor...

Kullanım ömrü 30 yıl olarak öngörülen ve 2013 yılında inşa edilen Güngör, yanlış yönetim nedeniyle 12 yılda kapasitesini doldurdu.

Güngör'ün işletmesini alan özel şirket, tesisi bir çöplük olarak kullanıyor.