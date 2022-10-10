Güngör ihalesi yine iptal!

Merkezi İhale Komisyonu, Güngör Düzenli Katı Atık Tesisinin "işletme Hakkı Devri Yönetimi" ile özelleştirilmesi ihalesini yine iptal etti.

Bugün yapılacak ihalenin iptal edildiği duyuruldu.

Güngör ile ilgili bir önceki ihale de Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda iptal edilmişti.

Günlerce ‘zehir’ solumuştuk…

“Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi” 2 Ekim Pazar günü ‘yangın’la gündeme gelmiş, yangın nedeniyle çıkan duman, ülke genelindeki hava kalitesini kötü etkilemişti.

Çevre Koruma Dairesi yetkilileri, tesisin son 4 yıldır doğru şekilde işletilmediğini, bu durumun en az altı kez rapor edilerek İçişleri Bakanlığı’na gönderildiğini ifade etmişti.

Tesis, belirli aralıklarla çıkılan ihalelerle işletiliyor.