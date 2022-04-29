Güngör düzenli katı atık tesisinin özelleştirilmesi ihalesi ertelendi

Merkezi İhale Komisyonu, Güngör Düzenli Katı Atık Tesisinin (işletme Hakkı Devri Yöntemi) ile özelleştirilmesi ihalesinin, 17 Mayıs Salı günü saat 10.00’a ertelendiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü ve Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı’na ait bugün kapanacak olan ihalenin ertelendiğini söyleyerek, erteleme nedenlerinden birinin de ihaleye yönelik çok sayıda kurum, kuruluş ve katılımcı firmadan gelen itirazların değerlendirilmesi olduğunu belirtti.

Üresin, devlete ait Güngör Düzenli Katı Atık Tesisinin (işletme hakkı devri yöntemi) ile özelleştirilmesi ihalesinin; ihaleye katılmak isteyen şirketlerin zaman talebi, konunun ara emri talebiyle mahkemede görülecek olması, rekabet koşullarının daha geniş yelpazede oluşması ve kamu yararı adına ertelendiğini kaydetti.