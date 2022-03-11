Güngör Çöplüğü’ne özelleştirme kararı

Bakanlar Kurulu, Güngör Çöplüğü’nün Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi çerçevesinde özelleştirilmesine karar verdi, ilgili çevreler ise kararın altının doldurulmadığını işaret etti.

Söz konusu “özelleştirme” kararıyla İçişleri Bakanlığı’nda olan ihale yetkisinin devlet elinden çıkacağı kaydedildi.

Resmi Gazete’de yer alan kararda; Avrupa Birliği projesi ile organize edilen Güngör Çöplüğü’nün Özelleştirme Yasanı kapsamında “Pazarlık Usulü” ile ihaleye çıkılacağı belirtildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Çevre Dairesi Müdürü Emir Akyıllar, Çöplükte Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi çerçevesinde özelleştirilmeyi hayata geçirmeyi planladıklarını ifade ederek, şu an Güngör Çöplüğünde görev alan özel bir firmanın ihale sürecinin dolduğu bilgisini paylaştı.

Söz konusu özelleşmenin, çöplükteki ihale yetkisinin İçişleri Bakanlığı’ndan alınıp, özele devredileceği anlamına geldiğini kaydetti.

Çöplükteki firmanın kontrol ve denetiminin Çevre Bakanlığı’nda olduğunu anlatan Akyıllar, özelleştirmeyle birlikte bu yetkinin de devam edeceğini ifade etti.

Akar: “Sadece ihale yetkisi Bakanlar Kurulu kararıyla bizden alındı”

İçişleri Bakanlığı Plan Proje Müdürü Erhan Akar ise alınan kararla ilgili detaylı bilgisinin olmadığını dile getirdi. Akar, “Sadece ihale yetkisi Bakanlar Kurulu kararıyla bizden alındı, yap-işlet devret modeli olacak diye biliyorum, çok detaylı bilgim yok” dedi.

Özçınar: “Bu karar alındı ama tüm ayrıntılarıyla masaya konmadı, konacak”

Öte yandan Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da uygulamanın ‘yap-işlet-devret’ modeline dönüştürülmek istendiğini ifade ederek, “Belediyeler ve devlet bu işin neresinde, ne gibi bir içeriği olacak henüz belli değil, bu karar alındı ama tüm ayrıntılarıyla masaya konmadı, konacak. İyidir veya kötüdür demek için çok erken, detayları göreceğiz” dedi.

“Ne getirip ne götüreceği henüz kestirilemez”

İlgili bazı belediye başkanları da Güngör çöp alanın ‘zaten çok kötü ve çalıştırılamaz durumda’ olduğunu, ilgilenen biri olmadığını ifade ederek, özelleştirmenin ne getirip ne götüreceğinin henüz kestirilemez olduğunu kaydetti.

Güngör Çöplüğü özelleştiriliyor