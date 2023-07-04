Güngör Çöplüğü’nde yangın

Güngör çöplüğünde başlayan yangın, rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana yayılıyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Polis yangınla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Saat 17:30 sıralarında Güngör Çöplüğünde meydana gelen yangın devam ediyor.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Değirmenlik Belediyesi ve Özel şirkete ait iş makineleri ile müdahale ediliyor.

Yangının çevre emniyeti alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: Kemal Basat