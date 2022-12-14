Güneyin 10 aylık ticari denge açığı 6,17 milyar Euro’ya ulaştı

Kıbrıs’ın güneyinde 2022 yılının ilk 10 ayındaki (Ocak-Ekim) ticari denge açığının 6,17 milyar Euro’ya ulaştığı belirtildi.

Ticari dengedeki açığın 2021 yılının aynı döneminde ise 5,24 milyar Euro olduğunu anımsatan Politis gazetesi, Kıbrıs İstatistik Birimi'nin kamuoyuyla paylaştığı verilere göre, 2022 yılının ilk 10 ayındaki toplam ürün ithalatının 9 milyar 386 milyon Euro, toplam ürün ihracatının ise 3 milyar 215 milyon Euro olduğunu ekledi.