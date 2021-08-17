Güneye gelen turist sayısında büyük artış

Kıbrıs’ın güneyine gelen turist sayısı Temmuz 2020 ile karşılaştırıldığında, 64.914 kişiden 297.308 kişiye yükselerek %358,0 oranında artış kaydetti; 550.971 kişi olan Temmuz 2019 sonucuyla karşılaştırıldığında %46,0 düştü.

Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi CyStat salı günü yaptığı açıklamada, ülkeye gelen turist sayısı Temmuz 2020’de 320.589 kişi iken Ocak-Temmuz 2021 arasında bu sayı %99,1 oranında artarak 638.292 kişiye yükseldi. Ancak 2.181.994 kişi olan 2019’un aynı dönemindeki turist sayısıyla karşılaştırıldığında %70,7’lik düşüş meydana geldi.

Ülkeye en fazla Rusya’dan gelen turistler toplam 83.926 veya %28,2 ile ilk sırada yer alıyorlar. Rusya’yı %9,8 veya 29.149 ile Birleşik Krallık %7,6 veya 22.460 kişiyle Polonya, %5,4 veya 16.171 kişi ile İsrail, %5,0 veya 14.731 kişi ile Ukrayna ve %4,7 veya 13.957 ile Yunanistan izliyor.

Kıbrıs’a gelenlerin %85’i ziyaret nedenlerini tatil, %11,3’ü arkadaş ve aile ziyareti; %3,7’si de iş olarak bildirdi.