Güneyden kuzeye yoğunluk: Rekor geçişler

Türk Lirası’nın olağanüstü değer kaybı sonrasında ‘Euro’ kazanan Kıbrıslı Rumlar adanın kuzeyine akıyor.

Özellikle hafta sonu tüm geçiş noktalarında yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. Lefkoşa’da Ay Demet / Metehan barikatında bugün üç farklı noktadan güneyden gelen araçlara geçiş imkanı sunuldu.

Ayrıca, yurt dışından gelen Kıbrıslı Türk öğrencilere de antijen test yapılarak girişlerine izin veriliyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıslı Rumlar, çoğunlukla “gezmek” için seyahat ettiklerini söylerken, kimileri de “akaryakıt” alacağını, “market alışverişi” yapacağını saklamıyor. “Kuaförüme geldim”, “Köyümüzü ziyaret edeceğiz”, “Kıbrıslı Türklerle dayanışma için hafta sonumuzu kuzeyde geçireceğiz” diyenler de var.

Kermiya / Ay Demet özelinde hafta içinde günlük 7-8 bin kişinin geçiş işlemi yaptığı, bunun hafta sonu ikiye katlandığı, 14 binlere kadar ulaştığı öğrenildi.