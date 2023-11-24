Güneyden kuzeye “iç çamaşırında” uyuşturucu geçirmeye çalıştı

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçtiği sırada, ihbar üzerine Kermiya geçiş noktasında durdurulan ve üzerine yapılan aramada iç çamaşırında uyuşturucu madde bulunan Kıbrıslı Rum L.T. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının Kıbrıs’ın kuzeyine uyuşturucu ithal edeceği bilgisini aldıklarını ve geçiş noktasında pusu görevine başladıklarını söyledi.

Polis, saat 18.02’de kuzeye geçiş yapan zanlının görevli polis ekibince alıkonulduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde şeffaf naylon içerisinde 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri aynı gün güneyden ismini bilmediği bir şahıstan 300 Euro para karşılığında alıp, eğlence amacıyla kuzeye ithal ettiğini beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.