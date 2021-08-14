Güneyden kuzeye e-mail’le Aşı sertifikası

Kıbrıs’ın güneyinde gazeteler Kıbrıslı Türklere e-mail yoluyla aşı sertifikası verileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından gözler adanın kuzeyindeki yetkililere çevrildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar: “Çalışmalar devam ediyor… Cumhurbaşkanlığı’ndan gelecek güncellemeleri bekliyoruz”

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Cenk Soydan: “Görüşmeleri Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla takip ediyoruz”

KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper: “Çözüme yaklaşıldığı yönünde duyumlar aldık ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi”

Derya ULUBATLI

Kıbrıs’ın güneyindeki gazeteler Kıbrıslı Türklere e-mail yoluyla aşı sertifikası verileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından gözler adanın kuzeyindeki yetkililere çevrildi. Kıbrıs Cumhuriyeti verilerin girileceği e-mail adresinin birkaç gün içerisinde yayınlayacağını duyururken, adanın kuzeyinden henüz net bir açıklama gelmedi.

Bir süredir devam eden Kıbrıslı Türk vatandaşların ‘aşı belgesi’ sorununun çözümüne yönelik ilk adım atıldı. Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri, sınırlı süre için geçerli olacak bir uygulamayla sorunu çözmeyi amaçladıklarını söyledi. Kıbrıslı Türk vatandaşların veri havuzunu oluşturabilmek için özel bir e-mail adresi oluşturulacağını ifade eden hükümet yetkilileri, konuyu Rum basını aracılığıyla resmi olarak duyurdu. Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas, hükümetin birkaç gün içinde uygulamanın detaylarını paylaşacağını açıkladı.

Gelişmeler üzerine YENİDÜZEN adanın kuzeyindeki yetkililere ulaştı. E-mail ile ilgili girişimin üzerinde çalışılan çözümlerden biri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, sonucun henüz netleşmediğini söyledi. Gelişmeleri Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla takip ettiğini belirten Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Cenk Soydan, “gelecek güncellemeleri bekliyoruz” dedi.

Öte yandan konuyla yakından ilgilenen KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, çözüme yaklaşıldığına dair duyum aldıklarını ancak kendilerine resmi bir açıklamanın gelmediğini belirtti.





Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun:

“Sorunu çözmeye çok yaklaştık”

Güneyle yapılan ‘aşı belgesi’ görüşmelerinde temsilci olarak bulunan Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, şu an açıklama yapma noktasında olmadıklarını ancak yapıcı gelişmelerin yaşandığını dile getirdi. Olgun, hem güneydeki sağlık yetkilileriyle hem de AB ve Birleşmiş Milletler ile görüştüklerini aktardı, güneyden yapılan açıklamayla ilgili şunları söyledi: “E-mail ile ilgili girişim de güneyle işbirliği içinde bulmaya çalıştığımız çözümlerden biridir. Sonuç henüz açıklama yapılacak netliğe ulaşmadığını ancak çözüme çok yaklaştık. Tahminen birkaç gün içerisinde net ve resmi bir açıklama yapacağız”.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar:

“Çalışmalar devam ediyor, net bir sonuç yok”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, güneyle görüşmelerde temsilcinin Ergün Olgun olduğunu ve gerekli girişimlerin Olgun tarafından yapıldığını söyledi. Oygar şöyle devam etti: “Şu an çalışmaların devam ettiğini ancak net bir sonuca varılmadığını biliyorum. Biz de Cumhurbaşkanlığı’ndan gelecek güncellemeleri bekliyoruz”.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Cenk Soydan:

“Cumhurbaşkanlığı’ndan haber bekliyoruz”

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Cenk Soydan görüşmelerin devam ettiğini, gelişmeleri Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla takip ettiklerini ifade etti. Soydan, “bize konuyla ilgili net bir açıklama henüz gelmedi. Cumhurbaşkanlığı’ndan gelecek açıklamayı bekliyoruz” dedi.

KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper:

“Çözüme yaklaşıldığı yönünde duyumlar aldık”

KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin sorunun çözümüne yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Aldığı duyumların “çözüme yaklaşıldığı” yönünde olduğunu belirten Harper, henüz kendilerine gelen net bir bilginin olmadığını da sözlerine ekledi.

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