Kıbrıslı Türklere güneyden e-mail yoluyla aşı sertifikası

Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri bugün yapılan bir açıklamayla Kıbrıslı Türk vatandaşların özel bir e-mail yoluyla güneyden aşı sertifikası alabileceğini duyurdu.

Politis Gazetesi’nin haberine göre Kıbrıs’ın kuzeyinden gelen “aşı sertifikası sorununa çözüm” talepleri, konunun insani boyutu göz önüne alınarak değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri Kıbrıslı Türk vatandaşların özel bir e-mail adresine gönderecekleri dilekçeler yoluyla güneyden aşı sertifikası almasına karar verdi.

Sınırlı bir süre için geçerli olacak uygulamada, talep edilen bilgileri verilecek mail adresine gönderenlerin AB’de tanınan aşı sertifikası alabileği duyruldu.

İşlemler için kullanılacak e-mail adresi henüz açıklanmadı.