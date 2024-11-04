Güneyden kuzeye 160 kilo tavuk eti geçirmeye çalışan şahsa para cezası

Lefkoşa’da Kermiya geçiş noktasında, bugün saat 12.00 sıralarında güneyde yaşayan H.H.F’nin (E-39), güneyden kuzeye geçiş yaptığı sırada Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından aracında yapılan kontrol ve aramada, ithali yasak 160 kg. donmuş tavuk eti tespit edildi.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsa Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından idari para cezası kesildiği bildirildi.