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Güneyden EMA onaylı yeni aşılar geldi

Güneyden EMA onaylı yeni aşılar geldi

Kıbrıs’ın güneyinden Kıbrıslı Türkler için bugün Avrupa Aşı Ajansı (EMA) onaylı yeni aşılar geldi.

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Kıbrıs’ın güneyinden Kıbrıslı Türkler için bugün Avrupa Aşı Ajansı (EMA) onaylı yeni aşılar geldi.

İlk kez Moderna marka aşı da kuzeye gönderildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından Avrupa Birliği’nden alınan 9 bin 996 Pfizer/Biontech, 2 bin Johnson & Jonhson, 2 bin 400 Moderna aşısı Kıbrıslı Türk yetkilere teslim edildi.

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