Güneyden EMA onaylı yeni aşılar geldi

Kıbrıs’ın güneyinden Kıbrıslı Türkler için bugün Avrupa Aşı Ajansı (EMA) onaylı yeni aşılar geldi.

İlk kez Moderna marka aşı da kuzeye gönderildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından Avrupa Birliği’nden alınan 9 bin 996 Pfizer/Biontech, 2 bin Johnson & Jonhson, 2 bin 400 Moderna aşısı Kıbrıslı Türk yetkilere teslim edildi.