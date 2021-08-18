Güneyden EMA onaylı yeni aşılar geldi
Kıbrıs’ın güneyinden Kıbrıslı Türkler için bugün Avrupa Aşı Ajansı (EMA) onaylı yeni aşılar geldi.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinden Kıbrıslı Türkler için bugün Avrupa Aşı Ajansı (EMA) onaylı yeni aşılar geldi.
İlk kez Moderna marka aşı da kuzeye gönderildi.
Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından Avrupa Birliği’nden alınan 9 bin 996 Pfizer/Biontech, 2 bin Johnson & Jonhson, 2 bin 400 Moderna aşısı Kıbrıslı Türk yetkilere teslim edildi.
Bu haber toplam 892 defa okunmuştur
Etiketler : covid-19