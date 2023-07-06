Güneyden basın özetleri (6.7.2023)

Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Bankalarla kredi borçlularının çıkarları tartıda – AKEL: “Yurttaşların evlerini kaybettiği yerde taktiklere yer yoktur”” başlıkları altında ön sayfada öne çıkan noktalar şöyle:

Hükümet ilgili yasa önerisinin önünü kesmek için taktik ve yönlendirmelere başvuruyor. Zorunlu satışlar sisteminin bozulmasını istemiyorlarmış!

Bugün Meclis genel oturumunda kredi borçlularının adalete engelsiz başvuru hakları konusu kesinleşecek

CYPRODAT: “Yasa önerisi yasal çerçeveyi bozmuyor”. Zorunlu Satışlara Hayır Hareketi bugün saat dörtte Meclisin önünde protesto eylemi gerçekleştiriyor

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Alithia gazetesinin “Başsavcılık sanık sandalyesinde - Avrupa Komisyonunun kararı Kıbrıs’ta adil devletin suratına tokat gibi indi” başlığı altındaki ana haberinde ön sayfada şöyle yazıyor:

Avrupa Komisyonu Başsavcılığın kovuşturma açma ve kaldırmaya yönelik bağımsız davranma ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başsavcının yetkilerinin yani kamu savcısı ve devletin hukuk danışmanı görevlerinin ayrıştırılması konusuna da özel atıfta bulunuldu.

Bunlara paralel olarak Sayıştay’ın yaptığı kontrollerin etkinliğini etkileyen bilgi ve verilere sınırlı erişimine dair endişeler de ifade edildi.

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Filelefteros gazetesinin ana haberi:

“Kriz engellendi, çağrılar yapıldı – Zaman kazanan Cumhurbaşkanı Anita ve Stefanos’a yönelik harekete geçti – Zorunlu satışların dondurulmasından sonra Hükümetin ilgili yasa önerilerinin onay almasına yönelik yoğun kulis”

Haberde şöyle yazıyor:

Bakanlar Kurulunun zorunlu satışların yasal çerçevesine dair dün aldığı acil kararlarla Hükümet ortağı partilerin milletvekillerinin kenetlenmesini sağlayan Hükümet kredi borçlularının konutunun zorunlu satışının iptali için adalete başvurma hakkına dair yasa önerisinin şimdilik onaylanmasını engellemeyi başardı.

Bununla birlikte ilgili Hükümet paketinin Meclis çoğunluğu tarafından onaylanabilmesi için DİSİ ile AKEL’in desteği gerekiyor. Anita ve Stefanos’ u telefonla arayan Cumhurbaşkanı Hristodulidis Hükümet paketine destek vermelerini istedi.

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Politis gazetesi ana haberi:

Başlıklar şöyle: “Afik Group’un Trikomo’daki faaliyetleri alarma yol açtı – Hükümet Lefkoşa’da kayıtlı şirketin faaliyetlerini mikroskop altına aldı”

Kıbrıs Şirketler Kayyumunun elindeki verilere göre DANILEN LTD şirketinin hisselerinin yüzde yüzüne sahip olan şirket BLUE ZONE B.V.’dir, Hollanda Şirketler Kayyumunun verilerine göre ise de BLUE ZONE B.V.’nin hisse senedi sermayesi işgal altındaki bölgede inşaat faaliyetlerini sürdüren Afik Group’tan Afik Yakkov’a ait.

“KKTC” “Bakanlar Kurulu”, 6.3.1973 doğumlu olup “KKTC” pasaportu almış olan Afik Yaakov’a “KKTC” yurttaşlığı verilmesine karar verdi.

Fivos ve Hristos Kliridis ve Ortakları Hukuk Bürosu yayınladığı haber nedeniyle Politis’e dava açtı ve bu konuda bir açıklama yaptı. Partiler avukatları işbirliği yaptıkları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kaydını yaptırdıkları şirketler konusunda çok dikkatli olmaya çağırdı.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden bazı seçmeler:

Haravgi gazetesinden:

“Özlü ve sonuca odaklı müzakereler başlasın – Cumhurbaşkanı müzakerelerin yeniden başlamasını istediği konusunda ikna etmelidir – Guteres raporları Kıbrıs sorununun Kıbrıs sorununun vardığı trajik durumu teyit ediyor”

AKEL Guteres raporları hakkında yaptığı açıklamada BM GS’nin Kıbrıs sorunundaki tutumunun Güvenlik Konseyinin ilgili parametrelerini belirleyen BM kararları tarafından yönlendirildiği şeklindeki açıklaması kendiliğinden anlaşılır olduğunu ama aynı zamanda da Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafının üzerinde anlaşmaya varılmış çerçeveye tamı tamına aykırı talepler ortaya koyduğu şu anda son derece büyük bir önem taşıdığını söyledi.

AKEL “Cumhurbaşkanının, eğer gerçekten müzakerelerin Kran Montana’da kalındığı noktadan sağlanan yakınlaşmalar ve Guteres çerçevesi temelinde başlamasını istediği konusunda ikna edici olmak istiyorsa, bu kararlar ve parametreler üzerinde sağlam adımlarla hareket etmesi gerektiğinin” altını çizdi. “Ankara ile Kıbrıs Türk liderliğinin zaman ve mekân dışı iki devlet çözümü talebini terk etmesini ancak bu şekilde umut edebiliriz” dedi.

AKEL BM GS’nin iki raporunun Kıbrıs sorununun Kran Montana enkazından sonra içine düştüğü trajik durumu bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

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Politis’ten:

“Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Bakan ofislerinde çalışan danışmanlara 8,3 milyon avro”

Meclise sunulan verilere göre 2021 yılı içinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Bakan ofisleri danışman ve çalışma arkadaşları için 1 milyon 171 bin 62 avro harcandı. 2022 yılı içinde bu rakam 1 milyon 463 bin 756’ya yükseldi, 2023 bütçesi ise toplam 1 milyon 184 bin 756 avroluk kalemler öngörüyor. Nikos Anastasiadis Nikos Hristodulidis’e 250 bin avroluk bir kalem bıraktı, kendisi ise 2021’de 422 bin, 2022’de ise 325 bin avro harcamıştı.

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“Kıbrıs Cumhuriyeti havaalanlarında, varan yolcu sayısı yükseldi ama sonuçta nereye gidiyorlar’”

2023’ün ilk üç ayında havaalanlarında, varan yolcu sayısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde üç oranında bir artış kaydedildi. Ama bunlardan çoğunun işgal altındaki otellerde tatil yaptığına dair şikâyetler var.

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Filelefteros gazetesinden:

“Sivrisineklerle savaş - Kısır sivrisineklerin ilk partisi salındı”

TEPAK üniversitesi insan sağlığı için risk oluşturan sarıhummaya yol açan ve kaplan sivrisinek olarak da bilinen sivrisinek türü “Aedes aegypti”ye karşı başlatılan mücadelede yer alıyor. Söz konusu mücadele yöntemi Avrupa’da ilk kez uygulanıyor ve çevreye yüz binlerce kısır erkek sivrisineğin salınmasını öngörüyor. Birinci parti sivrisinek salımı yapıldı. Her hafta yüz bin kısırlaştırılmış erkek sivrisinek salınmaya devam edilecek. Kısır erkek sivrisineklerin dişi sivrisineklerle birleşmeleri sonucunda kısır sivrisinek yumurtaları doğuyor ve sivrisinek nüfusunun ciddi ölçüde azalmasını ya da yok olmasını sağlıyor.

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Ve Filelefteros’tan kısa kısa:

“Maliyete rağmen konut kredisi alımı yine fırladı”

Kredi faizleri ve pahalılığın artması kredi taleplerini durduramadı.

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“DİSİ ile AKEL’den ortak endişeler ve telkinler”

İki partinin BM GS’nin raporları hakkındaki görüşlerinde ortak yanlar.

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“Londra doğrudan uçuşlara hayır dedi”

Londra’nın Tatar’a cevabı Kıbrıs Cumhuriyeti yolunu ve Nikos Anastasiadis’in önerilerini göstermek oldu.

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“Nöbetçi dispanserlerin çalışma saatlerinde değişiklik”

Cumartesi çalışma saatleri azaltıldı, Pazar günleri ve resmi tatillerde artırıldı.

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“İntikam amaçlı pornografi olayları sayısı yükseldi”

İntikam amaçlı pornografi vakalarının beşte birinde vakanın kurbanı erkek. Yasada değişiklik üzerinde çalışılıyor.

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“Köpek tasmasında kokain gizliyordu”

Limasol’da köpeklerinin tasmalarında kokain gizleyen kişi başka vakaların da şüphelisi çıktı.