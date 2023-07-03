Güneyden basın özetleri (3.7.2023)

Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün yer alan ana konular elektrik ve yakıta gelen zamlar ve Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler.

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Filelefteros Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri veriyor ana haberinde.

Başlıklar: ΒΜ GS’ni yüz yüze bilgilendirecek- Lefkoşa Konstandinos Kombos’u 11 Temmuz’da Antonio Guteres ile görüşmesi üzere New York’a gönderiyor.

Gazetenin ön sayfasında haber şöyle veriliyor:

Önümüzdeki 15 gün içinde Kıbrıs sorunu ajandasında ikisi New York ve Vilnius’ta olmak üzere önemli randevular var. İçinde bulunduğumuz dönemin Kıbrıs sorununun önümüzdeki dönem, özellikle de Eylül ayındaki gelişmeler için önemli olduğunu düşünen Lefkoşa BM GS’ni yüz yüze görüşerek bilgilendirmeye karar verdi. Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in BM GS Antonio Guteres ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un New York’a giderek GS’i bizzat bilgilendirmesi kararlaştırıldı. Bu arada Nikos Hristodulidis Antonio Guteres’e şu ana kadar giriştiği insiyatiflerle ilgili olarak bir mektupla bilgilendirdi.

Diğer gazetelerin ise Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili haber başlıkları şöyle:

Alithia gazetesi:

En nihayet BM’i keşfettiler

Guteres Kombos görüşmesi programlandı

AB’nin Kıbrıs sorununa daha etkin katılımına yönelik Hristodulidis önerisinden sonra Hükümet en nihayet BM’in var olduğunu da keşfetti.

Dış İşleri Bakanı Konstandinos Kombos’un BM GS Antonio Guteres ile görüşmesinin konusunu Kıbrıs sorununa özel temsilci atanması oluşturuyor.

Haravgi gazetesi:

Konstandinos Kombos ile BM GS Antonio Guteres’in 11 Temmuz görüşmesi kesinleşti – Dışişleri Bakanı New York’a bavulunda mesajlarla gidiyor

Habere göre ilgili açıklamayı 74’teki Eğlence kurbanlarını anma töreninde yapan Cumhurbaşkanı Hristodulidis muhalefetin “Cumhurbaşkanı ortaya koyduğu görüşlerle Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümünü istediğine dair ikna edici olamıyor” tenkitlerini değerlendirmesi istendiğinde “İkna edip etmediğimiz Avrupa Konseyinin sonuç metninde kayıt edilmiştir. Avrupa Halk Partisinin açıklamalarında da öyle. Alman Şansölyesinin kendi ağzından da işittiniz” dedi.

Politis gazetesi:

Kıbrıs sorunu: 11 Temmuz Kombos – Guteres yüz yüze görüşmesi kesinleşti

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis Pazar günü AB’nin öncü rolü ve etkin katılımının gerek çıkmazın kırılması gerekse de Kıbrıs sorununun çözümünde zaruri öneme sahip olduğunu tekrarladı

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Diğer Rum gazetelerinin bugünkü ana haberleri geçen hafta sonundan itibaren yakıt ve elektriğe gelen zamlar, ekonomiye etkileri ve zamların yol açtığı ihtilaflarla ilgili gelişmeler.

Politis gazetesi:

“Destek önlemleri için Cumhurbaşkanı açık pencere bıraktı – Nikos Hristodulidis mali verilerin değerlendirmesinin sürdüğünü söyledi” başlıkları altında şöyle yazıyor:

Enerji fiyatlarının artmasının etkilerinin kısıtlanmasına destek önlemlerinin sonlandırılması Hükümet ile iki büyük parti arasında yeni bir ihtilafa yol açtı.

Elektrik ve yakıt fiyatlarının etkilerine destek önlemlerinin sonlandırılmasıyla ilgili kararların mevcut veriler ışığında alınmış olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis önlemlerin geri getirilmesi olasılığını da açık bıraktı.

Yakıt fiyatlarındaki artışları yurttaşlar bizzat ceplerinde hissederken en büyük darbenin elektrik cephesinden gelmesi bekleniyor.

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Haravgi gazetesi: “Hükümet, yol açtığı etkilere rağmen elektrik ve yakıt konusunda ısrar ediyor – Cumhurbaşkanı: Mali konularla ilgili veriler bunlardı, değişemez” başlıkları altında ön sayfasında vurgulanan noktalar şöyle:

Devletin artan gelirleri önlemlerin devamına olanak sağlıyordu ama Hükümet hiç sebepsiz olarak onları sonlandırmaya karar verdi.

AKEL bütün bunların topluma ve ekonomiye darbe indirdiğini vurguladı.

Elektrik ikinci büyük maliyet giderini oluşturduğundan küçük ve orta işletmelere diz çöktürüyor.

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Alithia gazetesinin aynı konudaki ana haberi de kısaca şöyle:

“Daha büyük bir şoka dair korkular – Yakıt ürünlerinin hızlı fiyat artışından sonra elektriğe etkileri bekleniyor”

Yurttaşları, yaz ortasında Elektrik Kurumu faturalarına yapılan sübvansiyonun sonlandırılmasından sonra enerji maliyetinin artmasından dolayı şimdi de olası ekstra zamların geleceğine yönelik korkular sardı.

Cumhurbaşkanı dün “Kararlar yeniden değerlendirilecektir…” demekle birlikte cümlesini “…ancak değişiklik yapılması söz konusu değil” diyerek bitirdi.

Kaçakçılıkla haksız rekabeti birbirine karıştıran Cumhurbaşkanı işgal altındaki bölgelerden yakıt temin etmeye olan büyük ilgiyle ilgili olarak sadece ticari amaçlarla kullanılması yasağından söz etti.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden seçmeler:

Politis’ten:

“EuroAsia Interconnektor Kıbrıs’ın birleşmesinde ve iki toplum arası işbirliğinde köprüdür – Apostol Andreas’tan Baf’a elektrik enerjisi”

Çalışmanın Uygulama Organı idari danışmanı Nasos Ktoridis «EuroAsia Interconnector” elektrik bağlantısı ülkemize yararlarını en büyük ölçüde değerlendirmemiz doğrultusunda altın bir fırsattır” dedi.

Ktoridis’e göre denizaltı elektrik kablosunun hedefi tüm Kıbrıs’ın bütün enerji ihtiyaçlarını, ada nüfusunun geneline çoklu yararlar sağlayacak biçimde elektrikle karşılamak. Ve EuroAsia Interconnektor çalışmasının inşası bu çerçevede hareket ediyor. Çalışmanın uygulama danışmanı “2023 yılında ölü bölgelerimizin olması akıl almaz bir şeydir, tüm sakinlerin, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin yararına somut ve belirli faydalar sağlayacak “yeşil bölgeler” oluşturalım” dedi.

EuroAsia elektrik bağlantısının enerji güvenliğinin yanısıra iki toplumun yararına önemli bir araç oluşturabilecek bir köprü olduğunu söyledi. Nihayetinde her yurttaş, ailesini geçindirebilmek için, dayanılamayacak bir maliyet yüklemeyen güvenilir elektrik enerjisine nasıl sahip olabileceğine bakar. Kıbrıs gibi ölü bölge ve tel örgülerin olduğu küçük bir adada bunlar, iki topluma da hizmet sunacak fotovoltaik parklara, yeşil bölgelere dönüştürülebilir.

“Yılın 340 gününde güneşli olan Kıbrıs’ın daha az güneşe sahip bir Almanya’nın enerji üretiminin oran olarak üçte biri kadar enerji üretmesi olmaz. Bu bağlantı vasıtasıyla Kıbrıs Asya ve Avrupa arasında bir enerji köprüsü olur. Elektrikte sınır olmaz. Kıbrıs bir refah köprüsü olabilir. Baf’tan Apostol Andreas’a, Girne’den Larnaka’ya kadar” dedi.

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Alithia’dan kısa bir haber:

“İkinci el araba fiyatları düştü – Son yirmi gün pazarda hissedilir düşüş”

Geride bıraktığımız dönemde ikinci el araba fiyatlarının artmasına yol açan şey ulaştırma olmuştu.

Ukrayna savaşı nedeniyle ikinci el bir arabanın adaya ithali dört aydan fazla sürüyordu.

Artık Japonya ve Birleşik Krallık’tan 1 ayda araba getirtilebiliyor.

Öte yandan motosiklet fiyatlarında büyük artış oldu.