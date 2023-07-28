Güneyden basın özetleri (28.7.2023)

Politis gazetesinin ana haberi:

“Kredi borçlularına ve ekonomiye ek yük – Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını gene artırdı – Eylül ayında yeni bir artış olasılığı açık” başlıkları altında.

Şöyle yazıyor:

Avrupa Merkez bankasının yüzde 2.25 oranındaki yeni artışıyla faiz oranları yeni bir rekor düzeye ulaşırken Merkez Bankası aynı zamanda tüketici için fiyatların hızla yükseldiği konusunda uyardı. Buna paralel olarak yeni bir artış getirme seçeneğini kullanma olasılığını da açık bıraktı.

Kıbrıs hane halkları ve işletmelerin, yüksek faizler nedeniyle yüksek kredi borcu taksitleriyle karşı karşıya kalacaklar. Avrupa Merkez Bankası veya Euribor faizleriyle bağlantılı krediler bu artıştan doğrudan etkileniyor. Öte yandan genel ilgili çevreler ise farklı bazdaki krediler için de baskı yapıyor.

Yeni faiz artışları kredi talebini ve ekonomiye toplu para akışını düşürecek ve bu, bir dizi endeksin de gösterdiği gibi, şimdiden yansımaya başladı bile. Euro bölgesi için kısa vadeli ekonomik görünüm kötüleşti.

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Haravgi gazetesinin de ana haberi aynı konuyu ele alıyor.

“Hane halkları ve işletmelerin kredi taksitleri daha da kabarıyor – Avrupa Merkez Bankası bir yıl içindeki dokuzuncu faiz artışını açıkladı”

Kıbrıs bankaları Avro Bölgesinin şampiyonu. En yüksek kredi faizleri onlarda.

Kıbrıs aynı zamanda AB üyesi ülke Hükümetleri tarafından ilgili konuda destek önlemleri almayan az sayıdaki ülkeden biri.

AKEL topluma destek verilmesi yönünde öneriler sundu ve Hükümeti sorumluluk ve yükümlülükleriyle yüz yüze getirdi.

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Filelefteros gazetesinin ana haberi:

“Ruslara dair veriler getirdi – Amerikalı temaslarına Cumhurbaşkanlığı Sarayından başladı – Washington Kıbrıs’ı yaptırımların uygulanması mücadelesinde ortağı olarak kabul ediyor”

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Erik Woodhouse, ABD’nin açıkladığı listelerde adı geçen ve Kıbrıs’la ilişkisi olan şahıslar hakkında yeni bilgiler ve verilerle Kıbrıs’a geldi. Amerikalı yetkili dün Cumhurbaşkanlığı Sarayında yaptığı toplantıda yer alanlara ABD’nin karar aldığı yaptırımların Kıbrıs’a değil Rusya’ya yönelik olduğu nu netleştirdi.

Dün Cumhurbaşkanlığı Sarayına çıkan Erik Woodhouse iki günlük yoğun görüşmelerini başlattı. Bir dizi kurum ve yetkiliyle yaptırımları uygulama meselesinin yanısıra önlemlerin uygulanması doğrultusunda Kıbrıs’ın ne şekilde faaliyet yürüttüğü konusunu da konuşuyor.

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Alithia gazetesinin ana haberi:

“Bu yılki aşırı sıcaklar gelecekte yaşayacaklarımızın bir ilk örneği – Britanyalı uzmanlar gezegenin 2060 yılına kadar 2 ilâ 3 derece kadar ısınacağını öngörüyor”

Kıbrıs’ta bu yıl yaşadığımız sıcaklar bugüne kadarki sıcaklar rekorunu kırdı.

Peş peşe on altı gün boyunca sarı ve portakal rengi uyarıların yapıldığı, ısı derecesinin 40’ın üzerinde olduğu bir dönem yaşıyoruz.

Bakanlar Kurulu yüksek sıcak altında açık mekân çalışmaları ve delivery çalışanları hakkında kararname çıkardı.

İklim değişikliği nedeniyle tüm Avrupa’da ısı yükseliyor.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haber başlıklarından kısaca seçmeler:

Haravgi’den:

“Apostol Andreas’ta cami inşa edilmesi konusundaki bilgiler değerlendiriliyor”

AKEL’in Avrupa Milletvekilleri AB’ne acil mektup göndererek manastırın karakterinin bozulmasının önlenmesi için derhal müdahale etmesini istedi.

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“Yangın cephelerinde kâbus anları”

Nea Anhialos sakinleri dün cehennem anları yaşadı. Cephane depolarını derhal boşaltmaları istendi. Yol güzergâhının kullanılmasının çok zor olması nedeniyle denizden ulaşım operasyonu uygulandı.

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Bazı başlıklar:

“Antropoloji Laboratuvarındaki Hristodulidis Tatar görüşmesi bugün – Cumhurbaşkanlığı olumlu mesajlarla ortak açıklama yapılacağının haberini verdi”

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“Konut sorunu – Yüzde 18’e varan kira artışları ve piyasa satış fiyatlarında büyük artışlar”

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“Aşırı sıcak altında delivery ve açık ortam çalışmalarına son”

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“Köylerin iklim değişikline uyumu için 3 milyon avroluk sübvansiyon programı hazırlanıyor”

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Filelefteros’tan:

“Bakanlar Kurulu iklim değişikliğine uyum sağlanması konusunda 3 milyon avroluk bir sübvansiyon paketini onayladı”

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“Hristodulidis Tatar görüşüyor– Ortak açıklama”

Bugün iki lider kayıp şahıslar konusunda bilgi sahibi olanları konuşmaya davet edecek”

“Arıklı Türk niyetlerini ortaya koydu – Apostol Andreas’ta cami”

Yerleşik “Ulaştırma Bakanı” Erhan Arıklı “Egemenliğin” gösterilmesi için ibadet yeri inşa edildiğini yazdı.

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“Saptanan ücretlerle hemfikir olmayan YESİ’yle anlaşmalı özel hastaneler Cumhurbaşkanına gidiyor”

Sağlık Sigortası Kurumu OAİ’nin, sadece Devlet Sağlık Hizmetleri OKİPİ’ye ek ücretlerin ödenmesine dair madde plandan çıkarılmadığı takdirde hiçbir sözleşemeye imza atmak niyetinde değiller.

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“Zamlar durmuyor – Kira artışları yüzde 20 oranında”

Piyasadaki sürekli kira artışları genç çiftlerin ve hane halklarının konut bulmasını daha da zor duruma getiriyor.

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“Polis Sayıştay’ın merceğinde – Her şey kontrolden geçecek”

Cumhuriyet Sayıştaylığının Emniyet Güçlerinin Denetimi planı üç eksen etrafında dönüyor. Ekonomik eksen, uyum sağlama ekseni ve hakkındaki şikâyetlerin incelenmesi.

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Alithia gazetesinde göze çarpan haberler:

Magnisia ve Fthiotida’da yangın kontrol dışına çıktı – Patlama ve alevler panik saçtı”

Hava Kuvvetlerine ait cephane depolarında meydana gelen patlamalar yangın cehennemine yol açtı. Nea Anhialos üssündeki F-16’ların uzaklaştırılmasına dair talimat verildi.

Bölge sakinleri deniz yoluyla bölgeden uzaklaştırılıyor. Kilise çanları halkın köylerini terk etmeleri için çalıyor. Polisler kapı kapı dolaşarak evlerin boşaltılıp boşaltılmadığını kontrol ediyor.

Lamia kentinde ve Korfu adasında devam eden yangınlar büyüdü. Rodos’taki yangın söndürme çalışmaları sonuç vermeye başladı.

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“Cinayet davası”

Mahkeme, acı çekmesini önlemek için hasta karısının hayatına son veren 76 yaşındaki kişiye verilecek ceza hakkında Pazartesi günü kararını açıklayacak.

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“Hristodulidis – Tatar görüşmesi”

İki Toplumlu Kayıplar Komisyonu ziyaretinden müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik beklentiler

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“Apostol Andreas’ta cami”

İşgal altındaki ve özgür bölgelerde isyan büyüyor

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“Erken emeklilik”

Emekliliğe dair aktüeryal çalışma bugün Sosyal Sigortalara açıklanacak.

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Ve son olarak da Politis’ten kısa kısa:

“İmar çalışmalarında dolandırıcılık ve kötü işler için 20 şirket kara listede”

İmar çalışmaları ihalesini kazanan ve kontratları sonlandırılan 20 şirket Devlet Muhasebe Dairesi tarafından “Dışlama Komitesine” gönderildi. Dışlama Komitesi, yolsuzluk, dolandırma, kötü iş, haklı gösterilemeyen gecikmeler ve kötü malzeme kullanma tespiti nedeniyle şirketlere beş yıla kadar ihaleye girme yasağı verdi.

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“Yeşil Hattaki gözlemci uygulaması sonuç veriyor”

Yeşil hat hizasında 2 ay önce görevlerine başlayan 218 gözlemcinin çalışmalarının 38 ayrı vakada sonuç vermesi, uygulamanın devamı konusunda pozitif karar alınmasını sağladı.