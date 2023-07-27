Güneyden basın özetleri (27.7.2023)

Politis gazetesi Mitsotakis’in Kıbrıs’ı ziyareti ve Kıbrıs sorunuyla ilgisini ana haber yapıyor.

“Νeyin peşinde olduğumuzu anlamaya kararlı - Mitsotakis nihayet Pazartesi geliyor - Niyetlerin ve eğilimlerin açıklığa kavuşturulmasını istiyor” başlıkları altında verilen habere göre;

Politis’in elde ettiği bilgilere göre Yunanistan Başbakanının Pazartesi günü gerçekleşecek olan ziyaretinin ana hedefi ve amacı Kıbrıs sorununun derinlemesine ele alınması oluşturuyor.

Mevcut bilgilerden anlaşıldığı gibi Yunanistan Başbakanının Nikos Hristodulidis’in -oluşan bu konjonktürde- niyetlerini ve hedeflerini, tam olarak ve tereddütsüz, anlamak ve açıklığa kavuşturmak temel maksadı ile Kıbrıs'a geliyor.

Kiriakos Mitsotakis, gelişen Yunan-Türkiye ilişkilerine dayanarak -aksi yönde olan bilgilere rağmen- Kıbrıs sorununun Atina ile Ankara arasındaki yeni müzakereler paketinin bileşik bir parçası olup olmayacağını ölçmek istiyor.

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Haravgi gazetesi de ana haberinde Kıbrıs sorununu ele alıyor:

“Dip notlar düşmeden bir çözüme hazır olduğumuzu gösterelim – AKEL: Türkiye’nin niyetlerinin anlaşılması için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız” başlıkları altında ön sayfada çıkan noktalar şöyle:

Kırmızı çizgileri bozmadan enerji alanındaki önerilerimizi öne çıkarmalıyız

Kıbrıs kumlu bataklıkta hareket ediyor, geleceğini ise işgal statükosu oluşturuyor

Biz çalışmazsak, çözüm için bastırmazsak, kimsenin bizimle ilgileneceği yok

Habere göre AKEL Türkiye’nin son günlerde Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak verdiği mesajların çelişkili olduğunu bu nedenle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin gerçek niyetlerinin anlaşılması için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

TürkCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı Türkiye’nin Anan Planı döneminde sergilediği tutumu yeniden sergileyebileceğine dair açıklamaları vesilesiyle AKEL yaptığı açıklamada, Erdoğan Hükümetinin içte karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlar ortasında Türkiye’nin son dönemde verdiği çelişkili mesajlar zincirinin bir parçası olduğunu kaydetti. “Elbette ki işgal gücü ve Tayyip Erdoğan’ın 2017’den bu yana ileri sürdüğü kabul edilemez iki devlet çözümü talebinden geri adım atıp atmayacağını veya BM GK kararlarının belirlediği çerçeve temelinde müzakerelere dönüp dönmeyeceğini hiç kimse bilemez” şeklinde vurguladı.

Açıklamada “Ama bizim tarafımızın payına düşen Türkiye’nin niyetlerinin pratikte anlaşılması için elimizden geleni yapmaktır. Bu bizce şu demektir: Kıbrıs Rum toplumu ve Kıbrıs Cumhuriyeti siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümüne ve 2017’de kesilmiş olan müzakerelere Guteres çerçevesi ve müzakereler toplamında sağlanan müktesebat temelinde yeniden dönmeye hazır olduğunu dip notlar düşmeksizin net ve açık bir biçimde ifade etmelidir. Yanısıra; Her zaman Kıbrıs Cumhuriyetinin kırmızı çizgilerini aşmaksızın, tarafımızın enerji alanındaki önerilerini öne çıkarmak demektir. Ve son olarak, an gelir de müzakere süreci başlarsa eğer –geçmişteki acı deneyimlerimizi de göz önünde bulundurarak- dile getirdiklerimize ve ifade ettiklerimize tamı tamına bir bağlılık göstermek demektir” deniyor.

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Filelefteros gazetesinin ana haberi “ABD’den crash test – Erik Woodhouse’u, aldığımız önlemleri görmesi için gönderdiler – Amerikalı yetkili ABD – Kıbrıs işbirliği çerçevesinde iki günlük temaslar başlatacak”

ABD veya İngiltere gibi ülkelerin şart koştuğu yaptırımlara uyum konusunun kapanması için, Hükümetin aldığı tüm tedbirler ve kararlar önümüzdeki iki gün içinde önemli bir Amerikan sınavından geçecek. Erik Woodhouse

Washington, önümüzdeki iki gün içinde yabancı yatırımlarla ve yaptırımlara uyum önlemlerinin alınması ilgili tüm taraflarla görüşmesi üzere Eric Woodhouse'u Lefkoşa'ya gönderdi. Hükümetin bir ay önce aldığı ilgili kararlar da mercek altına alınacak.

Kıbrıs hükümetinin her yöne gönderdiği mesaj, Kıbrıs'ın adının yüksekte kalmasını ama aynı zamanda da yatırımcı çekmeye devam etmek için Hizmetler sektörünü korumak istediğidir.

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Ve Alithia gazetesinin ana haberi:

“Apostol Andreas’ta cami – İlgili iddialardan sonra Kıbrıslı Türkler ayaklandı” başlıkları altındaki habere göre;

Apostol Andreas manastırının yanında bir caminin inşa edilmesinin planlandığına dair iddiaların gündeme gelmesinden sonra işgal altındaki bölgede Kıbrıslı Türkler isyan etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi “milletvekili” Doğuş Derya sert tepki gösterdi. Doğuş Derya “Hala Sultan Tekkesinin yanında bir kilise inşa edilseydi ne derdiniz?” diye sordu.

“Bugün Kıbrıs” gazetesi, tartışma kaldırır bir kararla, Manastır'ın restorasyonu sırasında sokak satıcıları için yaptırılan ancak oraya taşınmayı reddettikleri için boş bırakılan iki odanın mescit haline getirildiğini yazıyor.

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Basın özetlerimize Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden kısa kısa ...

Alithia’dan:

“Kıbrıs Türk toplumunda da yeniden başlama perspektifi olduğunu görüyorlar – Erhürman’ın Erdoğan’ın son açıklamalarına dair yorumu”

“Kıbrıs sorunu NATO Zirvesinden sonra yeniden dünya gündemine girdi. Bundan bir yıl önce kimse ilgi göstermiyordu.”

“AB üyeliği ya da gümrük anlaşmasının güncelleştirilmesi gündeme geldiği zaman Kıbrıs sorunu da gündeme gelecek”

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“Yangın kâbusu bitmiyor– Yunanistan 10. gündür yanıyor”

Rodos’ta olağanüstü hal ilan edildi. Karistos ve Korfu’da yangın yeniden şiddetlendi. Magnisia ve Ftiotida’da durum kontrolden çıkıyor. Yangın Lamia kentine yaklaştı.

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Ve bazı başlıklar:

“Baf Ormanı yangınından sonra… Ormanın yakınlarına çıplak elektrik kabloları yerine jeneratör”

“Mahkeme kararı – 2013 mevduat hesapları tıraşlamasına bir dava açma talebini daha reddetti”

“Perakende satış fiyatları araştırması – 238 mağaza kontrolünde raflardaki ürün fiyatlarıyla kasada ödenen fiyat arasında yüzde 2,2 oranında fark olduğu tespit edildi”

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Filelefteros’tan:

“Yangından sonra ormanın üstünden geçen elektriği kestiler – Orman Ofisine jeneratörle elektrik sağlanacak. İleride ise fotovoltaik enerjisiyle”

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“İçişleri Bakanı Konstandinos İoannu göçmenler konusu için acilen Lübnan’a gidiyor”

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“Çalışma Bakanının emeklilik maaşı ve ikramiyesine yüzde 12’lik kesintinin düşürülmesine yönelik önerisini yarın açıklaması bekleniyor – Sendikalardan Bakana endişe ifade eden mesajlar”

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“Sağlık Bakanı Popi Kanari Sağlık Sigortası Kurumu YESİ dahilindeki hastane yatakları idare mekanizması oluşturması için OAİ’ye on beş günlük süre tanıdı”

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Haravgi’den:

“Cinsel taciz kurbanı kadınlara POGO’dan destek”

Lefkoşa Ceza Mahkemesinin önünde toplanan AKEL’in kadın örgütü POGO üyesi kadınlar tüm cinsel taciz kurbanı kadınlara destek ifade etti. POGO “Cinsel taciz ihbarında bulunmaya karar veren hiçbir kadın yalnız kalmamalı, yalnız değildir” mesajını verdi.

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“Tüketici Hizmetleri Dairesi: 252 ürünün raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark var”

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“AKEL Baf Örgütü Baf havaalanının sorunlarına çözüm ve havaalanının genişletilmesini istedi”

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“Hükümet eğitim alanındaki sorunlara çözüm istiyor ama Eğitim Konseyini devre dışı tutuyorlar”

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“Bu yıl çocuk yaz okullarına ilgi arttı – AKEL yaz okullarının geliştirilmesini ve okul programlarının zenginleştirilmesi talep etti”

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“Kıbrıs ile Yunanistan Sağlık Bakanları arasında gerçekleştirilen toplantıda iki ülke arasında organ bağışı ve nakli konusunda anlaşma imzalanmasına karar verildi”