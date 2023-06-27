Güneyden basın özetleri (27.6.2023)

Filelefteros Gazetesi “Koalisyon hükümeti orta yolu bulamıyor”, Politis Gazetesi “Reşit olmayanlar kişiler çevrimiçi olarak kontrolsüz şekilde kumar oynuyor”, Alithia Gazetesi “Egemen Mitsotakis”, Haravgi Gazetesi “Borçlular korunmasının yolu açıldı” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Koalisyon hükümeti orta yolu bulamıyor

“Satışlarla ilgili ilk deneme” alt başlıklı haberde, hükümetin, koalisyon üyeleri tarafından desteklenen yasa teklifini kabul etmemesi nedeniyle, elden çıkarmalarla ilgili temasları sürdürmeye devam edeceği belirtildi. Haberin detayında, milletvekillerinin ve koalisyonun diğer üyelerinin teşvik edilen hükümet önerilerine karşı anlaşmazlıklarını sürdürdükleri açıkça görüldüğü için; ödenmemiş krediler ve iptekli malların satışı konusunun Hristodulidis Hükümeti'nin bu aşamada yönetmesi gereken en büyük sorunu olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Hristodulidis’in dün öğleden sonra, DİKO Başkanı Nikolas Papadopoulos, DİPA Başkanı Marios Karogian ve EDEK Başkanı Marino Sizopoulos ile bir araya geldiği hatırlatılan haberde, esas olarak ödenmemiş krediler ve iptekli malların satışı konusunun tartışıldığı ancak herhangi bir karara varılamadığı aktarıldı. Haberde ayrıca, temasların; AKEL, DİPA, Ekologlar, EDEK ve ELAM milletvekilleri ile imzalanan kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda beklenmedik bir şekilde görüşülerek oya sunulacağı 6 Temmuz'a kadar devam etmesi bekleniyor. DİKO milletvekillerinin (Koulias, Milonas, Orfanidis) önerisi; 350.000 Euro'ya kadar bir ev satın almak için borçluların mahkemeye itiraz etme hakkını yeniden kazandığı, ödenmemiş kredi miktarına itiraz etme veya kredili mevduatların iptalini talep etme hükümleri ve mahkeme karar verinceye kadar satış sürecini dondurmayı içeriyor.

Politis Gazetesi

Reşit olmayanlar kişiler çevrimiçi olarak kontrolsüz şekilde kumar oynuyor

“Çevrimiçi kumarhanelerde yasa dışı durum devam ediyor” üst başlığıyla verilen haberde, çevrimiçi kumarhaneleri kontrol edecek yasal bir çerçevenin olmamasının, reşit olmayanların kontrolsüz bir şekilde kumar oynamasına izin verdiği vurgulandı. Haberin detayında, reşit olmayan kumar oyuncularının, Şans Oyunları Otoritesi tarafından lisanssız bahis hizmeti web sitelerinde ve kumar sayfalarında konulan engelleri aşmanın bir yolunu bulduğunu ve bunun da ne kadar kumar oynadıkları ve yasadışı bahis faaliyetlerinde ne kadar harcama yaptıkları konusunda hiçbir kontrol mekanizmasının denetimine girmediği aktarıldı. Kıbrıs'ın reşit olmayan kumar oyuncularıyla ilgili olarak karşı karşıya olduğu çok ciddi bir sorun olduğu belirtilen haberde, 2020 yılında Bağımlılık Dairesi tarafından yürütülen ve Kıbrıs'ın internet üzerinden kumar oynama alışkanlığı olan öğrencilerin yüzdesinin 35 Avrupa ülkesi arasında 3’üncü sırada yer aldığı aktarıldı.

Takip yazılımları kontrolsüz şekilde Kıbrıs'a gelip ve gidiyor

Haberin detayında, görüşmelerin yasa dışı gözetlenmesi - dinlenmesi için kullanılabilecek yazılımların, Gümrük Dairesi'nin herhangi bir denetimine tabi olmaksızın yurt dışından çeşitli yollardan Kıbrıs'a ulaştığı belirtiliyor. Haberde, Meclis Yargı Komisyonu’nun, hükümet kurumlarının Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bu tür gözetleme yazılımlarının ithalatını ve ihracatını kontrol etmesi için yasal veya başka türlü yollar bulmak amacıyla konuyu resen incelemeye devam ettiği aktarıdı.

Alithia Gazetesi

Egemen Mitsotakis

“Resmi muhalefeti olmayan Yunanistan” üst başlıklı haberde; Kıbrıs sorunu konusunda Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis’in danışmanlığını Hristos Stilianidis’in yapacağı belirtildi. Haberin detayında, Yeni Demokrasi Partisi Başkanı ve Yunanistan’ın yeni Başbakan Kriakos Mitsotakis’in seçim sonrası yaptığı açıklamada, “güveniniz için içtenlikle teşekkür ederim, bugünden itibaren daha iyi bir yarın için yeni bir sıkı çalışma döngüsü başlıyor.” dediği aktarıldı. Haberde, Yunanistan’ın ana muhalefet partisi SYRIZA'nın benzeri görülmemiş bir düşüş yaşadığı ve Yeni Demokrasi'den, PASOK'a, diğer sol partilere ve çekimserlere kadar her yönde kaybettiği vurgulandı. Haberde son olarak, DİSİ tarafından Yunanistan’daki seçim sonuçlarıyla ilgili olarak, “vatandaş sol politikalara, şüpheli ve zayıf önerilere sırtını döndü” şeklinde bir açıklama geldiği belirtildi.

Kavgalardan sonra Genel Kurul’da

Haberin detayında, ipotekli malların satışlarıyla ilgili ilgili tekliflerin Meclis Genel Kurulu’na getirileceği belirtilirken, Meclis Mali Komisyonu’ndan Pavlos Ioannou’nun takipteki ödenmemiş kredi borçları sorununu devasa olduğunu ve milyarlarca Euro’yu bulduğunu açıkladığı vurgulandı. Haberde ayrıca, Meclis Mali Komisyonu’nun 2014 yılından bu yana takipteki kredilerin adet ve tutarı hakkında bilgi istediği ancak bu talebe cevap verilmediği aktarıldı.

Haravgi Gazetesi

Borçlular korunmasının yolu açıldı

“AKEL'in adalete erişim hakkıyla ilgili kanun teklifi oylanacak” alt başlığıyla verilen haberde; ipotekli malların satışlar için yine zaman kredisi isteyen ve alamayan hükümetin konuyal ilgili ortaya herhangi somut bir şey koyamadığı belirtildi. Haberin detayında, 6 Temmuz'daki Meclis Genel Kurulu oturumda, tüketici hakları yasası için iki teklifin daha oylanacağı aktarıldı. Haberde ayrıca, AKEL tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların fedakarlıklarının bankaları kurtardığı ve nihayet vatandaşı da görme vaktinin geldiği hatırlatıldı.

Maliye Bakanı: Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü altında olmayan topraklardan gelen akaryakıt için barikatlarda kontrollerin arttı

Haberin detayında, Maliye Bakanı Makis Keravnos, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü altında olmayan topraklardan serbest bölgelere yasa dışı akaryakıt transferleri yapan kişilerin isimlerinin yayınlanması konusunda Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiou’dan farklı bir görüşe sahip olduğu belirtiliyor. Haberde, Keravnos’un; Papanastasiou'nun yasayı ihlal edenlerin isimlerinin açıklanması teklifinin aksine, olayların yayınlanmasını desteklediği ve bu yolla kontrollerin yapıldığı gösterilerek eğilimin azaltılmasının sağlanacağını savunduğu vurgulandı. Haberde ayrıca, Maliye Bakanı’nın söz konusu konudan şikayetçi olan benzin istasyonu sahipleriyle yapılan görüşmelerin iyi bir atmosferde geçtiğini açıkladığı aktarıldı.