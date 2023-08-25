Güneyden basın özetleri (25.8.2023)

Filelefteros Gazetesi “Güvenlik Konseyi kararına ilişkin mesaj”, Politis Gazetesi “Beş bakana özel işletmelere yönelik izin”, Haravgi Gazetesi “EuroAsia'nın maliyetini vergi mükellefinden karşılıyorlar” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Güvenlik Konseyi kararına ilişkin mesaj

“Menendez kasırgası Erdoğan'a karşı” alt başlıklı haberde, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez’in, konu Türkiye ve Erdoğan olduğunda sözünü hiç esirgemediği belirtildi. Haberin detayında, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez’in, Türkiye’nin otoriter Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı; Kıbrıs'ın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü altında olmayan topraklarını ilhak etmeye çalışmakla suçladığı ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne yönelik saldırının uluslararası hukukun kabul edilemez bir ihlali olması nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pile konusunda karar almaya devam etmesi gerektiğini söylediği belirttildi. Pile'deki ara bölgede yaşanan olaylara değinen ABD’li Senatörün, Türk kuvvetlerinin Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne saldırdığını söylediği belirtilen haberde, Türk kuvvetlerinin "Üzerinde anlaşmaya varılan, içinde bulunmaya hakları olmayan ara bölgede, inşa etmeye hakları olmayan bir yol inşa etmeye çalışıldığını" vurgulayarak bunun uluslararası hukukun kesinlikle kabul edilemez bir ihlali olduğunu sözlerine eklediği vurgulandı.

44 göçmenin ifadeleri, 3.500 Euro'ya varan tarife

Haberin detayında, tamamı Suriye uyruklu 5 şüphelinin gözaltında olduğu göçmen kaçakçılığı çetesiyle ilgili olayın çözülmesi için polis soruşturmasının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi. Soruşturmaların, çeteye üye olduğu iddia edilen 5 kişiyle birlikte bulunan ve siyasi sığınmacı veya geçici koruma statüsüyle Kıbrıs'ta yasal olarak bulunan 44 göçmen üzerinde yoğunlaşıtığı belirtilen haberde, ilgili kişilerin tek tek çağrılarak Kıbrıs'a nasıl geldikleri ve tutuklanan 5 kişiyle ilişkileri hakkında ifade verecekleri aktarıldı. Haberde ayrıca, polisin, ilgililerin bir kısmının Suriye'den Greco Burnu kıyılarına kadar yüklü bir ücret karşılığında Kıbrıs’a gelmiş olma ihtimalini göz ardı etmediği vurgulandı.

Politis Gazetesi

Beş bakana özel işletmelere yönelik izin

“Komite özel sektör konusunda ne karar verdi?” üst başlığıyla verilen haberde, Konstantinos Petridis’in ders verdiği, Nikos Nouris ve Vassilis Dimitriadis’in danışmanlık yaptığı ve Savvas Perdios’un girişimci olarak, üç şirket kurduğu ve turizm alanındaki görkemli planlarını ortaya koyduğu, Kiriakos Kousios’un ise hukuk alanına geri döndüğü belirtildi. Haberin detayında, Anastasiadis hükümetinin beş eski bakanı ve müsteşarına, yakın zamanda özel sektörde çalışmaları için yetkili Denetim Komitesi'nden koşullu olarak özel sektörde faaliyet göstermelerine yeşil ışık yakıldığı aktarıldı. Denetim Komitesi’nin, 5 eski bakan ve müsteşarın başvuruları kapsamında ilgili bakanlıkların genel müdürlerinden yani eski iş arkadaşlarından eski bakan ve müsteşarların sahip oldukları görev ve sorumluluklarıyla özel sektördeki faaliyetlerinin çatışmayı değerlendirmeleri konusunda görüş bildirmeye davet ettiği bildirildi.

Sübvansiyonun yeniden sağlanması yönünde sesler artıyor

Haberin detayında, sübvansiyonun yeniden uygulamaya konması yönünde seslerin yoğunlaştığı ve temel tüketim mallarındaki artışlara ilişkin endişeler olduğu, akaryakıt zamlarının ise kabusa dönüştüğü aktarıldı. Son zamların ardından akaryakıt fiyatlarının can yaktığı vuruglanan haberde, giderek daha fazla kuruluşun, 1 Temmuz'da kaldırılan akaryakıt sübvansiyonunun geri getirilmesini talep ettiği ve akaryakıttaki artışlarla birlikte temel tüketim maddelerinin daha da artacağı endişesinin hakim olduğu vurgulandı. Haberde ayrıca, Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun akaryakıt fiyatları verilerine göre, 95 oktan kurşunsuz yakıtın ortalama satış fiyatı 1.550 euro (en ucuz 1.494 euro - en pahalı 1.609 euro), 98 oktan kurşunsuz için ortalama fiyatın 1.599 euro (en ucuzu 1.519 euro - en pahalı 1.688 euro), dizelin ortalama satış fiyatının ise 1.607 euro (en ucuzu 1.525 euro - en pahalı 1.668 euro) olduğu hatırlatıldı.

Haravgi Gazetesi

EuroAsia'nın maliyetini vergi mükellefinden karşılıyorlar

“Kıbrıs aleyhine %63 oranında orantısız dağılım” alt başlığıyla verilen haberde; özel bir kuruluşun çokça duyurulan işinin devletin üzerine yıkmak istediği belirtildi. Haberin detayında, Kıbrıs Elektrik Kurumu’nda örgütlü sendikalarının Kıbrıs'ın diğer devletlerle elektrik bağlantısının finansmanı konusunda endişesini dile getirdiği ve ekonomiye hiçbir faydası olmayacak EuroAsia için milyonlarca dolar harcanacağını vurguladığı aktarıldı. Kıbrıs Elektrik Kurumu’nda örgütlü sendikaların, dün hükümetin EuroAsia elektrik ara bağlantı projesi için teşvik ettiği faaliyetlerle ilgili ciddi şikayetlerini dile getirdiği vurgulanan haberde, sendikaların ortak bildirilerinde, yıllardır özel bir kuruluş tarafından çok fazla reklamı yapılan projenin, Kıbrıs'ın elektrik sistemiyle orantısız olduğu ve bunun en büyük ulusal öneme sahip proje olarak nitelendirildiği ancak devletin üzerine yıkılmak istediği vurgulandı. Haberde ayrıca, "ara bağlantı maliyetinin çok yüksek olduğu ve yerel ekonomiye ciddi bir fayda sağlamadan geri ödenmesinin şüpheli olduğu" ve "Avrupa Yatırım Bankası'nın elektriğin depolanmasına karşı çıkmasının hiç de tesadüf olmadığı" bu nedenle arabağlantı projesinin kredi verilmemesi kararına varıldığı hatırlatıldı.

Kayıp kişilerin kalıntılarının bulunmasında dramatik azalma

Haberin detayında, yurt dışına göçmüş kişilerin, dün Dünya Kıbrıslılar Diasporası Konferansı’nda kayıp şahıslarla ilgili olarak, Türkiye'ye kayıp kişilerle ilgili bilgi vermesi ve sahip olduğu bilgilere erişim sağlanması konusunda baskı yapmak için ellerinden gelen her yerde çalışmaya devam edeceklerinin güvencesini verdiği belirtildi. Haberde, kayıp şahısların neredeyse yarısının bulunmasına rağmen araştırmaların iştenilen hızda ilerleyemeyen Kayıp Şahısları Komitesi’nin çalışmalarını tamamlayabilmesi için gerekli yardımın verilmesi gerektiği vurgulayan göçmenlerin, Avrupa ve uluslararası aktörlere devreye girmesi çağrısında bulunulduğu vurgulandı. Haberde ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü altında olmayan bölgelerde kalıntıların keşfedilmesindeki çarpıcı düşüşün ve buna bağlı olarak DNA tanımlamalarındaki düşüşün, mezar alanlarının tahrip edilmesi ve kalıntıların kasıtlı olarak taşınması nedeniyle olduğu bildirildi.