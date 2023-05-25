Güneyden basın özetleri (25.5.2023)

Alithia:

“Keravnos daha fazla hazır para istiyor –Önceki Hükümetin bıraktığı artı paranın yanısıra kasada açıklar da bulmuş, diyor”

Maliye Bakanı Makis Keravnos’a göre hazır paranın yani önceki Hükümetin şimdiki Hükümete bıraktığı yarım milyondan fazla avro fazlasının kasadaki mevcut delikleri kapatması için yeterli değil.

Makis Keravnos yeni Hükümetin Kooperatif Bankasıyla ilgili Hellenic Bank’a olan sorumluluklarını yerine getirememe olasılığını da delik olarak nitelendirdi.

Maliye Bakanına göre bir diğer açık da eski Hükümetin köylere karşı telafi edici önlemlerini yeni Hükümetin eline bıraktığı Akama imar planı.

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Filelefteros, Politis ve Haravgi gazeteleri ise ana haberlerinde futbolda şikeli oyunlar konusuyla ilgili gelişmeleri ele alıyor:

Filelefteros gazetesinin ana haberinden başlayalım:

“Çıkar grupları – Şikeli oyunların olduğu apaçıktı, kırmızı dosyalarsa ortadan kayboluyordu – Asyalı bookmakerlar dahil durumu çakıp bahis oynamayı bıraktı”

Anastasiadis ile Papaharalambus arasındaki zıtlaşmadan sonra KOP ve UEFA’nın da göz yummasıyla futbolda şikeli oyunlar hakkında gün yüzüne çıkanları insanın aklı hayali almıyor.

Avrupa Federasyonu 2020’nin Eylül ayında Deontoloji ve Sporu Koruma Kuruluna 16 kırmızı dosya hakkında bilgi gönderdi. Bilgiler Karmiotissa takımının 11, Ermis takımının da 5 maçına aitti.

Kaleci kedni kalesine gol atmış ve 9 golü tahmin edenler parakazanmıştı. Bazılarıise ikinci yarıda 4 gol atılacağını sezmişti. KOP yalan söylüyor, UEFA ise Savidis’i azarlıyordu.

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Politis gazetesinin ana haberi:

“Kırmızı dosya saklamakla suçlanan Kop da soruşturma altında – Dün Mecliste şikeli maçlar hakkında yeni şok suçlamalar”

Deontoloji ve Sporu Koruma Kurulu eski üyesi Haris Savidis dün Meclisin Kurumlar Komisyonuna 18 ay içinde UEFA’dan Kurula kuşku çekici yoğun bahis faaliyetleri içeren 16 dosyanın ulaştırıldığı bilgisini verdi. Kırmızı dosyaların şampiyonu 11 maç Karmiotissa takımı, ikincisi ise 5 maçla Ermis takımıydı.

Kurumlar Komisyonu KOP’a başvurarak ilgili maçlarla ilgili araştırma yapılıp yapılmadığını öğrenmek istediğinde, KOP’tan hiçbir dosyanın kendisine ulaşmadığı bilgisini aldı. Hatta KOP bu durumdan çok memnun görünüyordu.

Dün Andreas Papaharalambus ile Nikos Anastasiadis arasındaki çatışmanın ikinci devresi dün Kurumlar Komisyonunda oynandı. Papaharalambus Anastasiadis’in güvenirliğini zedeleyen ağır ithamlarda bulundu, Anastasiadis ise Kurulu yazılı olarak cevap vererek suçlayanın intikam amaçlı emellerinden söz etti.

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Haravgi gazetesinin ana haberinin başlıkları:

“AKEL kırmızı dosyalarla ilgili bulanıklığa son veriyor – Futboldaki yolsuzluklarla ilgili yakan ifşaatlar”

Papaharalambus’a göre KOP dosyaları saklıyordu, Anastasiadis ise ona destek veriyordu

AKEL’in yasa önerisi yolsuzlukla mücadeleyi ve şeffaflığın güçlendirilmesini hedefliyor

Spor Deontoloji Kurulu soruşturmaların gidişatı hakkında bilgilendirilmeyi talep edebilmeli

Habere göre dün Meclisin Hukuk Komisyonunda AKEL’in yeni yasa önerisi ele alındı.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden bazıları:

Haravgi gazetesinden:

“Yeni yollar açıyoruz, Kıbrıs’ı yeniden birleştiriyoruz”

27 Mayıs Cumartesi günü Kıbrıs’ta ilk barikatın açılmasının ve dolaşım yasağının kısmen kalkmasının 20. Yılı vesilesiyle iki toplumlu bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlik sabah saat 9.45’te iki paralel yürüyüşle başlayacak ve Ledra Palas’taki ara bölgede buluşulacak.

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“Omonia kupa

Yonca, dün AEL'i yenerek üst üste ikinci yıl kupayı kazandı. Maçın altın golcüsü Ansarifard oldu, iki takımın taraftarlarının yarattığı muhteşem atmosfer ve Polonyalı hakem Simon Marçiniak'ın hakemlik resitali ile müthiş bir final yaşandı.

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“DİSİ ile DİKO Meclisten Kiliseyi memnun edecek yasa değişiklikleri geçiriyor”

Kilise Kutsal Sinodunun dönüşüm sözde terapileri ilgili son kararı her şeyi tepetaklak etti. DİSİ ile DİKO bir yandan Kiliseyi tatmin edip bir yandan da hepten rezil olmadan sahte terapilerin kriminalize edilmesini desteklememenin yollarını arıyor. DİSİ, DİKO, DİPA ve ELAM (EDEK bu konuda henüz görüş belirtmedi) metne Anayasanın ilgili maddeleri ve Avrupa İnsan Hakları Şartına dayanarak insanın düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne dair bir madde eklemek üzerinde çalışıyorlar.

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Politis’ten:

“DİSİ’den Nikos Anastasiadis’e kırmızı kart”

Fahri başkanı Nikos Anastasiadis’in, partisinin yapıcı muhalefet pratiğiyle ilgili olarak tutumunu etkileme çabası, DİSİ’de memnuniyetsizliğe yol açtı. Anastasiadis’in Nikos Hristodulidis ile Salı günü yaptığı görüşme, yürütme erkine yönelik bir destek ve dayanışma mesajı olarak yorumlandı.

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“Doktorlar ameliyat yaparken taksimetre yazıyor”

Cerrahlar YESİ dâhilindeki özel hastanelerde ameliyat yaparken, ameliyathanesini kendilerine tahsis eden hastaneye daha fazla para ödemek zorunda kalmamak için, en kısa sürede bitirmek için deli gibi çalışıyor. Zira doktor ameliyat yaparken taksimetre yazıyor.

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“Onufrios Kulas Hükümete e-sepet konusunda cevao verdi – Bu şık olmayan bir taktiktir”

Hükümetin ilgili suçlamalarına cevap veren DİSİ basın sözcüsü Onufrios Kulas “E-sepet uygulamasına evet demeyi istiyoruz ama tüketicilerin lehine işleyecek önkoşullarla” dedi. Kulas “DİSİ’nin AKEL ile özdeşleştirilmesinin gerçek olayları yansıtamadığını” ifade etti.