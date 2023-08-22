Güneyden basın özetleri (22.8.2023)

Filelefteros Gazetesi “Diplomatik gerilim”, Politis Gazetesi “Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e cephe açtı”, Alithia Gazetesi “Pile, Erdoğan ve Mitsotakis’in gündeminde”, Haravgi Gazetesi “Olay yaşanmaması için diplomatik çalışmalar yoğunlaştırılıyor” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Diplomatik gerilim

“Saldırıların kınanması ve BM Güvenlik Konseyi'nin Pile’deki saldırıya ilişkin kaygılarını dile getirmesi” alt başlıklı haberde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'a ilişkin Basın Açıklamasının uzun tartışmaların ardından kabul edildiği belirtildi. Haberin detayında, ilgili açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyelerinin, Türk tarafının Pile bölgesindeki eylemlerini kınadığı, BM kararlarına saygı gösterilmesini istediği ve Birleşmiş Milletler personeline yönelik saldırıların olası sonuçları konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı. Güvenlik Konseyi üyelerinin özellikle, Kıbrıs Türk tarafının Pile yakınlarındaki BM’nin kontrolündeki tarafsız bölgede izinsiz inşaat çalışmalarına başlaması konusunda ciddi kaygılarını dile getirdiği belirtilen haberde, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, söz konusu eylemin BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu ve BM’nin kontrolündeki ara bölgenin statükosunun ihlali anlamına geldiğini vurguladığı aktarıldı. BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs’taki BM Barış Gücüne (UNFICYP) yönelik saldırılarını ve BM araçlarına zarar vermesini kınadığı ve yaralanan UNFICYP personeline acil şifalar dilediği vurgulanan haberde ayrıca, "BM Barış Gücünü hedef alan saldırıların uluslararası hukuka göre suç teşkil edebileceğini" hatırlatılarak, tüm BM personelinin emniyet ve güvenliğine tam bağlılıklarını yeniden teyit ettiği belirtildi.

Politis Gazetesi

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e cephe açtı

“Erdoğan, BM Barış Gücünün adaletsizliğinden bahsediyor” üst başlığıyla verilen haberde, Birleşmiş Milletler'i ara bölgede haksızlık yapmakla suçlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Pile'deki projenin yapılmasından yana olduğunu açıkladı ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin tepkisini önleyici bir tavır takınmayı reddettiği belirtildi. Haberin detayında, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Pile'deki ara bölgeye yol projesinin hayata geçirilmesinden yana açıkça tavır aldığı ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü Kıbrıslı Türklere yönelik tutumundan dolayı eleştirdiği vurgulandı. Haberde Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin Cuma günü sözde devletin egemen topraklarına fiziki müdahalesi kabul edilemez olarak nitelendirdiği ve Pile'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sözde devlete erişimlerinin engellenmesinin ne hukuki ne de insani bir durum olduğunu vurgulayarak garantör ülke olarak Türkiye’nin adada, özellikle de ara bölgede hukuksuzluğa rıza göstermeyeceğini söylediği aktarıldı.

Polis memurlarının özel kişilere "kiralanması"

Haberin detayında, koruma ve eskort hizmetleri devlet tarafından şahıs ve tüzel kişilere polis hizmetlerinin kiralanarak sunulduğu ve toplanan kira bedellerinin kamu hazinesine aktarılarak mesai saatleri dışında işe alınan polis memurlarına fazla mesai ücretlerinin polis fonundan ödendiği aktarıldı. Yalnızca polisten değil, özel koruma hizmeti satın alan kişi ve işletmelerden de her yıl devlet kasasına önemli meblağlar girdiği belirtilen haberde, kolluk kuvvetleri mensuplarının, amirlerinin onayıyla belirli görevlerde çalıştırılabilecekleri ve kiralamanın, polis yönetmeliği esas alınarak yapılmakta olduğu ve şartların Mart 2015'te alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlendiği hatırlatıldı.

Alithia Gazetesi

Pile, Erdoğan ve Mitsotakis’in gündeminde

“Ara bölgedeki statükoyu sorgulamak pozitif atmosferde sarsıntılara neden oluyor” üst başlıklı haberde; Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan işe Kıbrıs Türk tarafının yeşil hatta Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne (UNFICYP) yönelik gerçekleştirilen saldırısı sonrasında Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs Rum tarafıyla ilişkilerindeki durumu görüşeceği belirtildi. Haberin detayında, Yunanistan Başbakanının, Pile'deki olayların yarattığı soğuk iklime rağmen Türkiye ile diyalog doktrinine sadık kaldığını ve aralarında uyum ihtimallerini değerlendirdiği akrarıldı. Haberde ayrıca, Mitsotakis’in dün akşam, Batı Balkanlar Zirvesi vesilesiyle 9 Balkan ülkesinin lideri ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in de katıldığı akşam yemeğinde, Türkiye'nin tutumunun yarattığı sorunları dile getirdiği belirtildi.

Mali açıdan raydan çıkma riski çok yüksek

Haberin detayında, DİSİ’nin hükümeti ekonomik tercihlerinin sorumluluğunu taşıdığı konusunda uyardığı belirtildi. DİSİ’nin, eski Maliye Bakanı Haris Georgiadis aracılığıyla, devlet mekanizmasının enflasyonist baskıya yol açtığına ilişkin uyarılarını yinelediği vuruglanan haberde, Georgiadis’in “DİSİ hükümetlerinin politikaları, sağlam bir temel oluşturarak ekonominin dış baskılara karşı dikkate değer bir yeterlilikle karşı koymasını sağladı” dediği aktarıldı.

Haravgi Gazetesi

Olay yaşanmaması için diplomatik çalışmalar yoğunlaştırılıyor

“Tatar: İtirazlara rağmen yolun inşaatı tamamlanacak...” alt başlığıyla verilen haberde; yaşanan olayların ardından Pile'nin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk sakinlerinde kaygı ve güvensizlik oluştuğu belirtildi. Haberin detayında, Fikri Toros ile yapılan yapılan ropörtaja yer verilirken, Toros’un “Kıbrıs'taki statüko "milliyetçi" ve ayrılıkçı tavırları tehlikeli boyutlara taşıdı” dediği aktarıldı. Haberde ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Maria Zakharova’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya’nın, Birleşmiş Milletler Barış Gücü personellerine yönelik her türlü şiddet eylemine karşı olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Yunanistan alevler içinde

Haberin detayında, Yunanistan, Dedeağaç'taki yangının dördününcü gününde de hala kontrol altına alınamadığı ve dumanla kaplandığı için tedbir amacıyla boşaltılan Dedeağaç Hastanesi binasına yaklaştı ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için mücadele ettiği aktarıldı. Dedeağaç Hastanesi'ndeki toplam 204 hastanın 90'ının "Adamantios Korais" Feribotu bulunduğu, geri kalanların ise başka hastanelere nakledildiği belirtilen haberde, hem şehrin limanından hem de hastaneden gelen görüntülerin yürekleri dağladığı ve yoğun duman bulutlarının durumu zorlaştırdığı vurgulandı. Haberde ayrıca, bölgedeki; Eleon, Elato, Pefki, Agios Georgios, Plaka, Dikella, Makri ve Nea Hili olmak üzere 8 yerleşim yerini boşaltma kararı alındığı ve binlerce sakin ve turistin bölgeden tahliyesine başlandığı belirtildi.