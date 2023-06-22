Güneyden basın özetleri (22.6.2023)

Filelefteros Gazetesi “İcra Mahkemesi konusu tıkandı”, Politis Gazetesi “Baf'taki Kıbrıs Türk mülkünün yağmalanmasına ceza soruşturma”, Alithia Gazetesi “Elini uzat ama çok yaklaşma”, Haravgi Gazetesi “Hristodulidis'in çelişkili tutumu, onu uluslararası toplumda güvenilmez kılıyor” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

İcra Mahkemesi konusu tıkandı

“Tasarısı Bakanlar Kurulu’ndan bile geçmedi”, “Çok ses az karar” alt başlıklarıyla verilen haberde, 350 bin Euro’ya kadar ipotekli ana konutunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olan borçluların temyiz başvurusu yapabilecekleri İcra Mahkemesi'nin işleyişine ilişkin yeni bir erteleme tasarısı dün Bakanlar Kurulu'na sunulduğu belirtildi. Haberin detayında, yasa tasarısının Bakanlar Kurulu'nca onaylanmasının; bazı açıklamalar yapmak ve belki de temel hükümlerinde iyileştirmeler yapmak, böylece Meclis'te görüşüldüğünde koalisyon partilerinin rızasını almak ve uygulandığında işlevsel ve etkili olması sağlamak amacıyla bir sonraki oturuma taşındığı aktarıldı. Bir hükümet kaynağı, tasarının amacının borç alanlar, bankalar ve kredi kuruluşları arasında bir denge kurmak olduğunu söylediği belirtilen haberde, tasarının geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi gerektiği ancak Maliye Bakanı'nın Kıbrıs'a dönüşünün beklendiği hatırlatıldı. Nihayetinde tasarının bazı yasal konular ve ayrıntılar, batık krediler ve elden çıkarmaları içeren davaların hızla karara bağlanması için değerlendirildiği vurgulanan haberde amacın, belirli davaların yasal çerçeveyi etkisiz hale getirecek zaman alıcı prosedürlere kilitlenmesini önlemek olduğu belirtildi.

Politis Gazetesi

Baf'taki Kıbrıs Türk mülkünün yağmalanmasına ceza soruşturma

“Kıbrıs Türk malları ile ilgili soruşturma hakkında Meclis'e de bilgi verildi” üst başlığıyla verilen haberde, İçişleri Bakanlığı Kıbrıs Türk Varlıkları Dairesi'nde devam eden adli soruşturmaların, Baf Bölge Müdürlüğü'ne odaklandığı aktarıldı. Haberin detayında, en az 3 kamu görevlisinin, yakın akrabalarının milyonlarca euro değerindeki devasa Kıbrıs Türk mallarına el koymalarına yardımcı olan koşulların soruşturulduğu belirtildi. Denetlenen memurlardan birinin Baf'ta toplam 1.8 milyon metrekare alana sahip Kıbrıs Türk tarım arazisine sahip olduğunun tespit edildiği vuruglanan haberde, söz konusu memurun ikametgâhının da Kıbrıs Türk mallarında bulunduğu hatırlatıldı.

DİKO hasta örgütlerine karşı

Haberin detayında, DİKO milletvekilleri Panikos Leonidou ve Zacharias Koulias’ın, Kıbrıs Hasta Dernekleri Federasyonu'nu AKEL'in bir şubesi olarak nitelendirdiği belirtildi. Haberde, DİKO'nun Sağlık Sigortası Kurumu Yönetim Kuruluna doktorların katılması önerisiyle sağlık sektöründe başlayan tartışmanın, Sağlık Bakanı Popi Kanari’nin sistemin felsefesinde bir değişikliği kabul etmeyeceğine işaret etmesine rağmen sonunun olmadığı aktarıldı. Kıbrıs Tabipler Birliği ve söz konusu öneriyi destekleyen taraflar, DİKO ve EDEK’in taleplerinde ısrar ettiği beliritilen haberde, DİKO Milletvekili Zacharias Koulias, Kıbrıs Hasta Dernekleri Federasyonu ile tartışırken ve bu örgütlü hastaların kim olduğunu merak ettiğini söylediği vurgulandı.

Alithia Gazetesi

Elini uzat ama çok yaklaşma

“Υerinde inceleme için bir müfettişin talimatları” üst başlıklı haberde; Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis’in davetine rağmen, Cumhurbaşkanlığı Sarayının enerji yükseltme çalışmalarını gazetecilere sunulan slayt dışında denetleme şansı vermediği belirtildi. Haberin detayında, gazetecilerin röportaj amaçlı Cumhurbaşkanlığı makamına girmek için izin istediği anacak bu talebe ne herhangi bir yanıt ne de izin verildiği vurgulandı. Bazı gazetecilerin, önceki gün gerçekleşen basın toplantısının bitmesinin ardından işlerin yapıldığı ikinci kata çıkmak istediği aktarılan haberde ancak buna Cumhurbaşkanlığı makamındaki yetkililer buna izin verilmediği ve bunun için randevu almalarının gerektiğinin söylediği hatırlatıldı. Haberde ayrıca, edinililen bilgilere göre Genel Denetçi, yürütülen işlerin enerji yükseltme kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı makamına gitmeleri için Daire yetkililerine talimat verdiği aktarıldı.

Κurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor

Haberin detayında, Titanik batığı açıklarında kaybolan, denizaltı “Titan”ın 5 yolcusunun hayatta kalması için umutların tükendiği belitiliyor. Kanada arama uçağı ve sonar makineler tarafından kaydedilen sesin hayatta kalanlar olduğu için umut ışığı olduğu belirtilen haberde, 6,000 metreye derinliğe dalış yapabilen Fransız robotunun yardım için bölgeye geldiği hatırlatıldı.

Haravgi Gazetesi

Hristodulidis'in çelişkili tutumu, onu uluslararası toplumda güvenilmez kılıyor

“Cumhurbaşkanının izlediği taktik sorun yaratıyor” alt başlığıyla verilen haberde; Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis’in bir yandan müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesini istediği, diğer yandan ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in oluşturduğu çerçevedeki önerileri reddetiği belirtiliyor. Haberin detayında, Hristodoulidis’in çerçevedeki seçici yaklaşımının, Türk tarafının da güvenlik ve garantiler gibi konularda pozisyonları reddetmesine izin verdiği vurgulandı. Haberde ayrıca, Hristodoulidis’in doğal gaz ve Guterres çerçevesi konusundaki tutumunun müzakerelerin yeniden başlamasına da yardımcı olmadığı aktarıldı.

Sosyal önlemlerin zamansal olarak genişletilmesi gerek

Haberin detayında, Kıbrıs İşçi Federasyonu (PEO)'nun, hükümetin akaryakıt ve elektrik üzerindeki tüketim vergisi indirimini kaldırma kararının tüm topluma karşı bir meydan okuma olduğunu vurguladığı ve bunun hükümetin toplumun gerçekleriyle hiçbir ilişkisi olmadığını işaret ettiğini aktardığı belirtildi.