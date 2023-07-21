Güneyden basın özetleri (21.7.2023)

Filelefteros’un ana haberi:

“Yüzde 12’lik penaltı değişiyor – Bu yıldan itibaren geçerli olacak ama bundan “Sosyal Sigortalara uzun yıllar boyunca yatırım yapanlar” faydalanacak – Çalışma Bakanı bugün elini açıyor”

63 yaşında emekli olanlara yönelik uygulanan %12’lik penaltı uygulamasına, belirli koşullar altında, değişiklik yapılması hatta kaldırılmasına dair ilk adım bugün Çalışma Danışma Kurulu toplantısında atılıyor. Çalışma Bakanının bugün erken emekliliğe yüzde 12’lik kesintiye aktüeryal düzenlemeyle ilgili önerilerini sunacak. Ancak yapılacak düzeltmenin tüm hak sahiplerini kapsaması beklenmiyor.

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Politis gazetesinin ana haberi:

“Yaacov Afik Kıbrıs Rum mallarının resmen de gaspçısı… - Mülklerin yasal sahipleri tespit edildi, Yaakov Afik’e hiçbir rıza ya da onay vermediklerini netleştirdiler”

Habere göre Politis gazetesinin elde ettiği bilgilere göre Cumhuriyet makamlarının iletişim kurduğu mülk sahiplerinin büyük çoğunluğu, Afik Şirketler Grubu tarafından, kendilerinden, mülklerinin kullanılmasına dair hiçbir izin istenmediğini belirtti.

Hukuk çevreleri gazeteye söz konusu meseleye tepki gösterme yollarının mevcut olduğunu ve arazi sahiplerinin Orams davası temelinde sivil mahkemeye başvurma hakkına sahip olduklarını söyledi.

Yaacov Atik’in sahip olduğu Kıbrıs Cumhuriyetinde daimi oturma izni geri alınamaz. İçişleri Bakanlığının yaptığı araştırmada Avrupa yasalarını çiğnediğine dair hiçbir gösterge bulunmadığı belirtildi.

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Alithia gazetesinin ana haberi:

“Yunan Dışişleri Bakanı NATO Genel Sekreterine - Koşuldan hiçbir şekilde sapılamaz – Kıbrıs’ın AB-NATO işbirliğine katılımına dair tarihi beyanat”

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörü olarak Yunanistan -ilk kez olarak- Kıbrıs sorununun AB ile işbirliği çerçevesinde NATO ile bağlantısının kurulması konusunu resmi olarak gündeme getirdi.

Yunan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada “AB - NATO işbirliğinin derinleştirilmesi kapsamında Kıbrıs’ın da katılımının ondan sapılamayacak bir koşul oluşturduğunu” belirtti.

“NATO Güney Komşular, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’e dikkatini daha çok odaklamalıdır”.

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Haravgi gazetesinin ana haberi:

“9. faiz artışı hane halklarına ve işletmelere diz çöktürüyor – Avrupa Merkez Bankası enflasyonu kontrol altına alma ihtiyacını yeniden hatırlattı”

Gelecek haftadan itibaren kredi faizlerine yeni artışlar geliyor. Hristodulidis Hükümeti ilgili konuda hiçbir önlem almıyor.

1999 yılında bir politik araca dönüştürülen faizler bu yüksek düzeye ilk kez ulaşıyor.

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Türk Cumhurbaşkanının ziyareti, EuroAsia Interconnector konusu, Yunanistan’da devam eden yangılar bugünkü Kıbrıs Rum gazetelerinde öne çıkan haberler arasında yer alıyor.

Kıbrıs Rum gazetelerinin Recep Tayyip Erdoğan’ın adaya ziyaretiyle ilgili başlıkları:

Alithia:

Yeni kışkırtıcı beyanlar

İşgal altındaki Lefkoşa’da utanç panayırları dün doruğa ulaştı

Türk Cumhurbaşkanı: “Federal bir çözümün mümkün olmadığını herkes anlamalıdır”

“Kıbrıs Rum tarafı yaşanan katliamı tüm dünyadan saklamaya çalışıyor ama biz bu topraklardaki kıyımı unutmuyoruz”

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Filelefteros:

İyi ortamı havaya uçurdu

Erdoğan ziyaretinin menüsünde açılış törenleri, duyurular ve kışkırtıcı beyanlar yer alıyordu

Türk Cumhurbaşkanı, ordularının “adaya barış, istikrar, demokrasi ve sükûnet getirdiği” masalını bir kez daha tekrarladı

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Haravgi:

“Çözüm istiyoruz ama federasyon çözümü imkânsız”

Erdoğan, havaalanının açılışında, yan-yana iki devletten söz etti

Erdoğan: KKTC’yi en kısa sürede tanıyın

Federal çözümü reddediyor – Nikos Hristodulidis hedef tahtasında

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Erdoğan’ın işgal altındaki bölgeye yasadışı ziyaretini kınadı – Kıbrıs sorununun her türlü çözüm perspektifine zarar vermiştir

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Yangınlar ve aşırı sıcaklar tüm gazetelerde yer alan bir diğer konu:

Filelefteros “Yeniden alevlenen yangınlar Yunanistan’ı, aşırı sıcaklar Kıbrıs’ı yakıp kavuruyor – Yangın kâbusu devam ediyor. Derece 43’e sıçrayacak” başlıklarıyla veriyor haberi.

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Haravgi’den bir haber:

“Grivas Vakfından çelenk kışkırtması”

AKEL’in Yunanistan örgütü, Kıbrıs’ın Atina Büyükelçiliğinin Grivas Vakfına 16 Temmuz günü Atina’daki Meçhul Asker Anıtına çelenk koyma izni vermesinin kışkırtıcı bir hareket olduğunu belirtti ve Büyükelçiliği bu konuda açıklama yapmaya davet etti.

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Filelefteros’tan:

“Eski GSP stadyumunda yapay tepeler – Çalışma başkente cazibe katacak – Karakteristik saat meydanın merkezine yerleştirilecek”

Eski GSP stadyumunun batı ve doğusundaki tribünler tepeye dönüştürülüyor. İki tepe ağaçlandırılacak ve eski stadyumu hatırlatan tek unsur olan karakteristik saati, servisi yapıldıktan sonra inşa edilen meydanın merkezine yerleştirilecek. Daha çok park görünümünde olacak olan yeni meydanda restoran ve kafeler de yer alacak. Arkeoloji Müzesi, Pedieos Deresi gezi yolu, Belediye Tiyatrosu, Baf Kapısı ve Elefterias Meydanı ile bir bütünlük içinde kente yeni bir görünüm kazandıracak. AB tarafından da finanse edilen çalışma başkentin en büyük meydanını oluşturacak. Yeşiliyle Lefkoşalılara kentin trafiğinden arınmış bir dinleme ve gezme yeri olacak.

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Alithia gazetesi EuroAsia İnterconnector projesine dair haberinde ön sayfada şöyle yazıyor:

“EuroAsia bağlantısı sallanıyor – AB’nden ne finansman ne destek”

Enerji Bakanının AB’nin finansman vermesi için devlet garantisi istendiğine dair atıfları endişe ve soru işaretlerine yol açtı. Maliye Bakanı Makis Keravnos 600 milyon avroluk devlet garantilerine dair bilgisi olmadığını söyledi ve çalışmanın yaşayabirliğinin neden sorgulandığını sordu.

Son günlerde Avrupa Yatırım Bankasının, Kıbrıs’ın enerji fazlasını reddeden bir elektrik sistemine değil, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiyi depolama tesislerine sahip olması gereken bir dönemde, denizaltı elektrik bağlantısı projesine olumlu bakmadığına dair yayın ve haberler çoğalıyor.