Güneyden basın özetleri (20.7.2023)

Haravgi gazetesinin ana haberi:

Devletin gelirleri artarken elektrik faturaları kabarıyor – Zam dalgası devam ediyor, hayat pahalılığı artıyor” başlıkları altındaki ana haberde, gazetenin ön sayfasında şöyle yazıyor:

Sıcak çarpması nedeniyle 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı aşırı sıcakların hüküm sürdüğü bir dönemde Maliye Bakanı halka “Enerji tasarrufu yapın” çağrısı yaptı.

Pahalılık nedeniyle maaşların alım gücü, %5,8’lik bir hızla, düşmeye devam edecek.

AKEL hane halklarıyla küçük ve orta işletmelerin desteklenmesine dair önlemler alınmasına yönelik önerilerini zaruri yol olarak yeniden gündeme getirdi.

*

Politis gazetesinin ana haberi:

“194 yıkılma riski altındaki bina belediyenin baş ağrısı – Başkentte ciddi güvenlik ve estetik sorunu var” başlıkları altındaki habere göre; Ev sahiplerinin durum karşısındaki ilgisizliği katı bir yasal çerçevenin olmaması yanısıra ekonomik koşulların elverişsizliği ile birlikte riskli yapılar sorununu gitgide daha da derinleştiriyor. Lefkoşa’da son beş yıl içinde 395 bina riskli ilan edildi.

Lefkoşa Belediyesi, sınırları dâhilindeki 66 riskli binanın onarımını desteklemek amacıyla kasasından 682 milyon avroya varan bir meblağ harcamak zorunda kaldı. Ancak sorun devam ediyor, zira Lefkoşa sınırları içinde 194 riskli bina daha var.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bina risklerinin kalkmasına yönelik önemli parametreler içeren ilgili bir yasa tasarısına soruna çözüm getirecek yol olarak bakılıyor.

*

Alithia gazetesinin ana haberi:

Başlıklar: “Biz Girit’le işgal altındaki bölge Türkiye’yle – Kıbrıs’ın deniz altı elektrik bağlantısı için iki farklı anlaşma”

Habere göre Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu başka, Maliye Bakanı Makis Keravnos başka söylüyor.

Kablo bağlantısı sözleşmesine imzaların atılmasını selamlamalarına karşın, çalışmanın maliyetinin artmış olması nedeniyle, EuroAsia Interconnector projesinin yaşayabilirliği konusuna yönelik endişeler taşıyorlar.

Biz 5 ya da 6 yıl içinde çalışmanın tamamlanmasını beklerken, Ankara’nın muadil planları ilerliyor.

*

Ve Filelefteros:

“Toplu mezarların üstünde fiesta yapıyorlar – Orada Kıbrıslı Rum kayıpların olduğuna dair bilgiler var – Erdoğan bugün Timbu yasadışı havaalanının açılışını yapacak” haberin başlıkları.

Şöyle yazıyor:

Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1974 işgalinin kutlanması çerçevesinde, bugün adaya yapacağı ziyaret sırasında açılışını yapacağı Timbu yasadışı yeni havaalanının altında Kıbrıslı Rum kayıplarının gömülü olduğuna dair bilgiler gündemde. İlgili bilgilere göre bölgede en az iki mezar bulunuyor. Bir tanesi havaalanının yanında, diğeri ise havaalanının içinde.

*

Diğer bazı haberler:

Haravgi’den:

“AKEL Avrupa’da çalışanlarımızın ve halkımızın sesi”

AKEL Merkez Komitesi, 2024 Avrupa Parlamentosu Seçimleri için seçim yüzdelerini ve koltuk sayısını ikiye katlamak ve halkın ve ülkemizin çıkarları için mücadeleyi güçlendirmek amacıyla siyasi bir çerçeve ve hedefler belirledi. Solun Avrupa seçimlerindeki gücü, Hristodulidis Hükümeti'ne içeriden de mesajlar gönderecektir.

*

Ve bazı başlıklar:

“Önümüzdeki Eylül ayından itibaren Kormacit ilkokul ve anaokulu yeniden açılıyor”

*

“Larnaka sahillerinin hemen hemen yarısında can kurtaran yok”

*

“Erdoğan bugün yeni duyurularla işgal altındaki bölgeye geliyor”

*

Filelefteros’tan kısa kısa:

“Yunanistan’da alevlere karşı kritik mücadele”

Batı Attiki bölgesi, Lutraki, Rodos ve Sparti’de yangın kâbusu acımasızca yakmaya devam ediyor.

*

“Ay sonuna kadar Kıbrıs fırın olmaya devam edecek – Avrupa da yanıyor”

Sıcak çarpması sonucunda bir kişi daha hastaneye kaldırıldı.

*

“İzleme konusu - ABD’nin kara listesinde Kıbrıs kokusu var”

ABD’nin yayınladığı kara listede yer alan şirketler adamızı da meşgul eden kişilerle bağlantılı. Devletten, önlem almaya yönelik, hareket yok.

*

“İtfaiye Servisi dağlık bölgelerde gözlemci arıyor”

“Mahalle gözlemcileri” yangıların önlenmesi hedefiyle “yangın gözlemcisi” görevi de üstlenecek.

*

“Dün açıklanan üniversiteye giriş sınavları sonuçları 2.974 dudakta gülücüklere vesile oldu”

Sınavda başarı gösteren 2.974 öğrenci Kıbrıs üniversitesi’nde, TEPAK’ta ve Yunanistan’daki askeri okullarda bir yer kazanmayı başardı. Yeni Yunanca sınavı sonuçlarının başarı oranı bu yıl da düşüktü.

*

Alithia’dan bazı başlıklar:

“Yunanistan dördüncü gündür yanıyor”

İtfaiye ekipleri Batı Attiki bölgesi, Lutraki, Sparti ve Rodos’ya alevlere karşı mücadele veriyor.

*

“50 yıla yaklaşıyoruz – Kıbrıs’ın işgalinin kara yıldönümü”

Yaralar hâlâ açık, ülkemizin bölünmesi gün be gün perçinleşiyor.

*

“Yıllık enflasyon”

Kıbrıs’ta enflasyon Haziran ayında %2,8 oranında, Avro bölgesinde %5,5, AB’nde ise %6,4 oranında düşüş kaydetti.