Güneyden basın özetleri (19.6.2023)

Filelefteros Gazetesi “Bir yanıt görmek için bekliyor”, Politis Gazetesi “Ekonomide iki yakıcı gündem”, Alithia Gazetesi “Tüketiciye şok”, Haravgi Gazetesi “Elektrik ve akaryakıt sübvansiyonunu sona erdirme topluma meydan okuma” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Bir yanıt görmek için bekliyor

“Lefkoşa, Erdoğan'ın tepkisini bekliyor” alt başlıklı haberde, Lefkoşa'nın Kıbrıs sorunundaki çıkmazı aşmak ve müzakerelerin önünü açmak için yaptığı girişimler ve hareketlilik bugüne kadar karşılıksız kaldığı belitrildi. Haberin detayında, girişimleri ve attığı adımlar açısından Kıbrıs Rum tarafının aldığı mesajlar olumlu olsa da, işin içinde olan herkesin, her şeyin Türk tarafına bağlı olduğu konusunda ortak bir kanıya sahip olduğu ve olumlu bir hareket ya da yapılan açıklıklara yanıt gelmemesi durumunda tüm çabaların sonuçsuz kalacağı vurgulandı. Hem Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, hem de Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un konuyu gündemde tutarak Kıbrıs sorununda temas maratonuna devam edeceği aktarılan haberde, konunun tartışılması konusunda Avrupa Birliği içinde yaratılan olumlu iklimin yanı sıra Avrupa'daki liderler ve yetkililerin Türkiye'ye yönelmeye istekli olmasının önemine değinildi. Diplomatik çevreler, müzakerelerin yeniden başlatılması için bugüne kadar sürdürülen çalışmaların sonuçlarını yorumlarken, gelişmelerin ağırlıklı olarak karşı tarafa bağlı olduğuna dikkat çektiği vurgulanan haberde son olarak, Türk tarafının zaman kazanmak ve gelişmeleri mümkün olduğu kadar ileri götürmek için çeşitli taktikler kullandığı da belirtiyor.

Sınıflara göre cinsel eğitim

Haberin detayında, mecliste kabul edilen bütüncül cinsel eğitim kapsamında tüm eğitim kademelerinde öğrencilere nelerin öğretileceğine yönelik yoğun tepkiler üzerine Eğitim Bakanlığı’nın konuyla ilgili detaylı açıklamada bulunuduğu aktarıldı. Eğitim Bakanı Athena Mihailidou bir basın toplantısında, yaratılan yeni verilerden endişe duyanları rahatlatmak istediklerini söylediği belirtilen haberde, amacın çocukları cinsel istismardan korumak ve böylece kendilerini hem tanıyabilmeleri hem de anlatabilmeleri olduğunu vurgulayan Mihailidou’nun Sağlık Eğitimi dersinde ilgili bölümler olduğu için özünde hiçbir şeyin değişmediğine dikkat çektiği belirtildi.

Politis Gazetesi

Ekonomide iki yakıcı gündem

“Elden çıkarmaların yönetimi ve destek önlemlerinin kaderi” üst başlığıyla verilen haberde, Cumhurbaşkanı'nın faaliyetlerinin gündeminde ilk sıralarda yer alan dolayısıyla göz ardı edilemez olarak görülen elden çıkarmalar ve destek önlemleri hükümeti destekleyen üç parti (DİKO, DİSİ, EDEK) de dahil olmak üzere paydaşlarla görüşüleceği belirtildi. Haberin detayında, Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis’in, Eurogroup, ECOFIN ve Avrupa İstikrar Mekanizması toplantıları için Lüksemburg'da bulunan Maliye Bakanı dışında, Avrupa yükümlülüklerini tamamlanması için Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu toplantısına katılan Merkez Bankası başkanı gibi Kıbrıs ekonomisinin iki önemli önemli sorununun yönetiminde yer alan herkesi bir araya getireceği vurgulandı. Elden çıkarma konusunun, ekonominin geleceğini tehlikeye atan bir soruna dönüşme eğiliminde olduğu ve uluslararası kuruluşlar, Avrupalı ​​yetkililer ve derecelendirme kuruluşları tarafından desteklendiği belirtilen haberde, önlemlerin devam edip etmeyeceği konusunda ise siyasi kararlar alınması gerektiği aktarıldı.

Genel Sağlık Sistemi dışındaki doktorlar yeniden gündemde

Haberin detayında, Meclis Sağlık Komisyonu’nun, DİKO temsilcisi Panikos Leonidou'nun sunduğu öneri vesilesiyle, sistem içindeki hastanelerde Genel Sağlık Sistemi dışındaki doktorlarla ilgili tartışmayı yeniden başlattığı belirtildi. Haberde, Eylül 2023'te yapılması planlanan "Sağlık" Polikliniği'nin Genel Sağlık Sistemi’ne dahil edilmesi ve hastanenin Genel Sağlık Sistemi’ne katılmak istemeyen yaklaşık 30 doktorunun askıda kalması konusunun, Perşembe günü Meclis Sağlık Komisyonu'nda Genel Sağlık Sistemi dışarıdaki doktorlarla ilgili tartışmayı başlattığı aktarıldı. Haberde ayrıca, DİKO Milletvekili Panikos Leonidou'nun, bir hastanenin Genel Sağlık Sistemi’ne katılması durumunda, sistem dışı doktorlarının tesislerde 24 ay (iki yıl) kalma hakkına sahip olmasını sağlayan önerisi masaya yatırılacağı hatırlatıldı.

Alithia Gazetesi

Tüketiciye şok

“Elektrik sübvansiyonundan en kötü zamanda vazgeçiliyor” üst başlıklı haberde; Maliye Bakanlığı ve Hristodoulidis Hükümeti’nin ay sonunda elektriğe yönelik destek tedbirinin askıya alınmasında ısrar etmesinin elektrik faturalarını fırlatacağı konusu korkuyu pekiştirdiği belirtildi. Haberin detayında, Temmuz ve Ağustos aylarında beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle elektrik talebini önemli ölçüde artıracağı ancak enerji maliyetlerinin de hızla yükselmeye devam ettiği vurgulandı. Toptancılar ve perakendecilerin ekstra maliyeti ürün ve hizmetlere yansıtacakları konusunda birçok vatandaşların endişeli olduğu aktarılan haberde, DİSİ yöneticilerinin, vatandaşa yardım edilirse bütçe etkilenmez, devlete gelir artışı olur dediği hatırlatıldı.

Türkiye'den 6 ayda 713 ihlal

Haberin detayında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Andreas Hatzihrisanthou, BM Genel Kurulu’nda okuduğu protesto mektubunda, uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep ederek, BM'yi hem havadaki hem de denizdeki ihlalleri durdurmak için müdahale etmeye çağırdığı aktarıldı. Haberde, Hatzihrisanthou’nun askeri statükonun sürekli ihlal edilmesinin ve ara bölgedeki günlük olayların Türkiye'nin saldırgan davranışının örneğinden başka bir şey olmadığını söyleyerek söz konusu durumu kınadığı vurgulandı.

Haravgi Gazetesi

Elektrik ve akaryakıt sübvansiyonunu sona erdirme topluma meydan okuma

“AKEL ve Tüketici Derneği'nden hükümete yoğun tepki” alt başlığıyla verilen haberde; akaryakıtta indirimli KDV uygulanması süresinin 30 Haziran'da sona ermesi nedeniyle, hükümetin akaryakıtta indirimli tüketim vergisinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin nihai kararının önümüzdeki günlerde açıklanmasın beklendiği aktarıldı. Haberin detayında, Maliye Bakanı Makis Keravnos'un son açıklamalarında, akaryakıt fiyatları önemli ölçüde düştüğünü ve gerçeklerin değişmesi durumunda hükümetin karşılık verecek mali gücü hala bulunduğunu ancak bu önlemin doğası gereği geçici olması gerektiğini söylediği hatırlatıldı. Haberde ayrıca, hükümetin elektrik sübvansiyonuna son verme niyeti olduğu ve Hristodulidis hükümetinin bu niyetinin, AKEL tarafından topluma açık bir meydan okuma olarak nitelendirildiği ve AKEL milletvekili Haris Polikarpou’nun hükümeti hanelerin ekonomik durumuna kayıtsız olmakla suçladığı vurgulandı. Haberde son olarak, Polikarpou’nun söz konusu konuyla ilgili, "Önlemlerin süresinin uzatılması ve benzeri görülmemiş seviyelerde enflasyon, faiz oranları ve konut maliyetleri karşısında toplum için daha fazla desteğe duyulan ihtiyaç, muazzam bir toplumsal ihtiyaçtır.” dediği aktarıldı.

Çiftçiler bugün sokaklara çıkıyor

Haberin detayında, tarım örgütlerinin bugün, traktörleriyle "Avrupa Evi"ne doğru bir protesto etkinliği düzenlediği belirtildi. Gerçekleştirilecek protestoların, önerilen Avrupa Birliği Bitki Koruma Yönetmeliği’ne karşı olduğu aktarılan haberde, tarım kuruluşlarının, çiftçilere traktörleri ve diğer tarım araçlarıyla sabah saat 10:30'da GSP Stadyumu otoparkında toplanma çağrısı yaptığı hatırlatıldı. "Avrupa Evi"ne giderek burada park edecek olan çiftçiler, Avrupa Birliği'nin çiftçilere yönelik özel politikalarına karşı protestolarını ifade edecek.

Hazırlayan: Arif Malek