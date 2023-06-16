Güneyden basın özetleri (16.6.2023)

Alithia gazetesi Yunanistan’ın sahil kenti Pilos açıklarında meydana gelen göçmen taşıyan teknenin battığı kazayı ana haber yapıyor:

“Yüzlerce kadın ve çocuk öldü – Kayıplardan umut kesildi – Kurtarılan 104 göçmenin endişeleri büyüyor” başlıkları altında verdiği haberinde gazete ön sayfasında şöyle yazıyor:

Aramaların kesilmeyen bir yoğunlukla dün de devam devam etmesine rağmen ölümcül deniz kazasındaki kayıplarla ilgili umutlar azalmaya başladı.

Ölü sayısı 78’e çıktı kayıp sayısı ise yüzlerce. Kurtarılanlar arasında tek bir kadın bile yok. Sadece 10 çocuk kurtarılabildi, onlar da erkek.

Yapılan soruşturmalar çerçevesinde dün, Mısır’dan geldikleri söylenen yüzlerce göçmenin kaçakçısı olduğu tahmin edilen 8 kişi sorgulandı.

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Haravgi gazetesinin ana haberi:

“ELAM Milletvekillerinin insanlık ve ahlak dışı davranışları – Yunanstan’daki deniz kazası kurbanları için bir dakikalık saygı duruşu yapmamak için meydan okurcasına salonu terk ettiler”

Habere göre Temsilciler Meclisinin dünkü toplantısı Pilos deniz kazası kurbanları için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Bununla birlikte, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca insanın hayatını kaybettiği olay karşısında Meclisin keder ve dayanışma ifadesine ELAM milletvekillerinin salonu meydan okurcasına terk etmesi damgasını vurdu. Hatta ELAM milletvekilleri Meclis Başkanı Anita Dimitriu olayı “tarifsiz trajedi” olarak nitelendirmesi üzerine bundan rahatsız olduklarını saklama gereğini de duymadı. Meclis Başkanı salonu bir dakikalık saygı duruşuna çağırdığında ise meydan okuyan bir tavırla yerlerinden kalkıp salonu terk ettiler.

AKEL olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada “ELAM milletvekillerinin bu tutumunun aşırı sağla insanlık dışılığın eş anlamlı kavramlar olduğunu teyit ettiğini” vurguladı.

“Bu tiksindirici ve ahlak dışı davranış biçimi Meclis ve tüm halkımız için bir ayıptır. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onca insanın ölümü karşısında, alay etmekten çekinmeyen kişiler halkımıza, değerlerimize ve etiğimize aykırıdır. İnsanlık ve dayanışma Kıbrıs ve halkı için en yüksek değerlerdir” dedi.

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Politis gazetesinin ana haberi:

“DİKO Sağlık Sigortası Kurumu OAİ’nin yönetim kurulu konusunu yeniden açtı –Sabit pozisyonundan uzaklaşan Parti kurumun yönetim kuruluna doktorların da girebilmesine yönelik yasa değişikliği sağlamak peşinde”

Böylece yasanın sorunlu olduğunu acilen düzeltmeler yapılması gerektiğini söyleyen DİKO da Tabipler Birliğinden sonra YESİ’nin felsefe değiştirmesini ve OAİ’nin yönetim kuruluna doktorların da girmesini savunan tarafa geçmiş oldu.

Partinin Meclis grubu Sözcüsü Panikos Leonidu, Meclisin Sağlık Komisyonunda konuşurken OAİ gibi bir kurumda sendikaların ve işverenlerin ne işi olabileceğini sorguladı.

DİKO’nun önerisi “Aiolos’un tulumunun açılmasına yol açacak” nitelikte zira doktorların OAİ yönetim kuruluna girmesi halinde başka sağlık hizmeti sağlayıcılarının da katılma talep etmesi mümkün.

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Filelefteros gazetesinin de ana haberini verelim.

“Belediye başkanlıkları dansı başladı – DİSİ’de parti içi yeni zıtlaşma döngüsü – Natasa adaylığa doğru”

Eski Enerji Bakanı Natasa Pilidu’nun DİSİ’de yürütme müdürlüğü görevine devam etmeme kararı alması ve parti Başkanı Anita Dimitiru’nun Pilidu’nun başka bir siyasi pozisyonda değerlendirileceğine dair açıklaması DİSİ’de parti içi yeni zıtlaşmalara yol açtı. Gazeteye ulaşan bilgilere göre Natasa Pilidu’nun adı, eski İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in adıyla birlikte Lefkoşa Belediye Başkanı adayları arasında geçiyor. Şimdiki Lefkoşa Belediye Başkanı Konstandinos Yorgacis ise şimdilik niyetleri konusunda kartlarını açmadı. Aday isimleri arasında eski Maliye Bakanı Konstandinos Petridis’in de adı geçtiği halde kendisi bu makama ilgi duymadığını ifade etti. Seçim senaryolarında Natasa Pilidu’nun adı Avrupa Parlamenterleri adayları arasında da geçiyor.

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Alithia gazetesinden bir haberle devam edelim.

“Kıbrıs’ta din hiçbir zaman sorun teşkil etmedi”

Parlamentolararası Birlik Komisyonunun Fas Meclisi ile Marakeş’te ortaklaşa düzenlediği dinler arası diyalog konulu Konferans’ta söz alan DİSİ milletvekili Averof Neofitu uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu en büyük sorunun kültürel plüralizmi geliştirmek ile dinler arası diyalog vasıtasıyla barışçıl birlikteliği sağlamak olduğuna vurgu yaptı. Kıbrıs örneğine değinen Neofitu 1974’ten bu yana ülkenin bir bölümünün işgal altında olmasına ve bunun sosyal birlikteliği ciddi biçimde etkilemesine rağmen Kıbrıslıların farklı kökenlerden gelen insanların farklılıklarını korumayı başardığını ifade etti ve din konusunun iki Kıbrıs toplumu arasında hiçbir zaman sorun olmadığının altını çizdi.

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Haravgi’den:

“Guteres ile Cumhurbaşkanı Hristodulidis telefon görüşmesi yaptı”

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile BM GS Antonio Guteres arasında yapılması beklenen telefon görüşmesi en nihayetinde dün akşamüzeri gerçekleşti. Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbyotis, görüşmede, Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunu müzakerelerine Kran Montana’da kaldığı noktadan ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları çerçevesinde başlamaya hazır olduğu konusunda BM GS’ni bilgilendirdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanının bu noktada BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Temsilcisinin atanmasının katma değerinin altını çizdiğini belirtti. Letimbyotis’in açıklamasına göre Cumhurbaşkanı, yanısıra Genel Sekreteri, AB’nin Kıbrıs sorununa BM’in müzakerelerin başlatılması konusundaki çabalarına yardımcı olacak biçimde AB’nin daha etkin katılımı konusunda Avrupalı yetkililerle yaptığı görüşmeler konusunda da bilgilendirdi.

GS Cumhurbaşkanına Kıbrıs sorununun GK ilgili kararları çerçevesinde çözüm çabalarına bağlı olmaya devam ettiğini söyledi. Her ikisi de iletişimde olmaları konusunda anlaştı.

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“Yasadışı yazılım sistemleri ruhsatlarını iptal edin – Avrupa Parlamentosundan Kıbrıs’a yönelik sert uyarı”

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs'ı AB mevzuatına uygun olmayan tüm casus yazılım ihracat lisanslarını iptal etmeye çağırdı. Kıbrıs'ın casus yazılım ihracatı için bir merkez olarak kullanıldığını ifade etti.

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Filelefteros’tan kısaca bazı seçmeler:

Bundan sonraki adımları konuştular

Tatar sert çizgisini devam ettirdi, Cumhurbaşkanı Hristodulidis Guteres’le konuştu.

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Eğitim alanında hizmet satın alımına son

Eğitim Bakanlığının eğitim programları için hizmet satın alımına son verilmesine yönelik planına Bakanlar Konseyi yeşil ışık yaktı. 10 yıldan fazladır Kıbrıs toplumu için sorun teşkil eden bu konuya Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’nun çözüm önerisi dün Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi. Uygulama aşamalı bir biçimde gelecek yıldan itibaren başlayacak.

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Yeroskipu halkı ayaklandı – Başpiskoposluğun otelini istemiyorlar

Salı günkü toplantısında Başpiskoposluğun Yeroskipu’da sahil şeridinde kendisine ait bir arazide otel inşa etmesine izin verilmesi konusunu ele alan Yeroskipu Belediye Meclisi inşaat iznine karşı kademeli temyiz işlemleri başlatma kararı aldı. Belediye Meclisine göre Başpiskoposluğun sahilde CONDOS tipi bir otel inşa ettirme planlarının gerçekleştirilmesi halinde bunun bölge için önemli arkeolojik ve tarihsel öneme sahip olması nedeniyle zararlı olacağını vurguladı.

Yeroskipu Belediye Meclisi orada bulunan arkeolojik eserlerin tamamının ortaya çıkarılması için kazıların devam etmesi, korunması ve değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

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Gençlerin yüzde 86’sı evliliği destekliyor

Gençlerin, aşk, evlilik ve kilise hakkındaki algılarını konu alan Kıbrıs Gençler Örgütü’nün Kıbrıs Üniversitesine yaptırılan bir araştırmanın sonuçlarına göre Kıbrıslı gençlerin yüzde 86’sı evliliği destekliyor, yüzde 61’i ise mutluluğun evlilikle doğrudan bağlantılı olduğuna inanıyor.

Gençlerin yüzde 73’ü dini evliliği tercih etmekle birlikte yüzde 60’ı Kiliseden uzak olduğunu söyledi. Gençlerin yüzde 79’u ise din ile kiliseyi birbirinden ayırıyor. LGBTI aileler gençler arasında kabul görüyor. Evlilik öncesi ilişkilere ise istikrarlı ilişkiler çerçevesinde olumlu bakıyorlar.